2022-02-10 00:07:26 Keçiyle yaşayan adamdan ilginç sözler
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Aydın Erol, 8 ay önce aldığı keçisine gözü gibi bakıyor. 'Nazlı' ismini verdiği keçisiyle sokak sokak gezen Erol, keçisine hava aldırmak için sahile götürdüğünü, onun için evden kiracısını çıkarttığını belirtiyor. Erol, ''Evde beraber yaşıyoruz, onun için kiracıyı çıkardım. Kiracı olsa geçinemezdik. 'Evde keçi beslenir mi?' diye soruyorlar. Bende, ‘Evde köpek besliyorlar, niye keçi beslemeyeyim?’ diyorum. Bakımı zor değil'' şeklinde konuşuyor.