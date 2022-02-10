Keçiyle yaşayan adamdan ilginç sözler

Çevredeki insanların Nazlı’yı çok sevdiğini dile getiren Aydın Erol, "Kimse olumsuz tepki göstermiyor. Mesela hayatında hiç keçi görmemiş çocukların ilgisini çekiyor. Hepsi çok seviyor. Nazlı Derince'nin maskotu. Yakınlarım bazen, ‘Evde keçi beslenir mi?’ diye soruyorlar. Bende, ‘Evde köpek besliyorlar, ben niye keçi beslemeyeyim?’ diyorum. Bakımı da zor değil, severek yapıyorum. Zahireciden arpa ezmesi, arpa, yulaf ve mısır alıyorum onları yediriyorum. Genellikle tok olduğu için dışarıda fazla otlamaz. Kilolu da Maşallah" ifadelerini kullandı.