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Aktüel
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Keçiyle yaşayan adamdan ilginç sözler

2022-02-10 00:07:26
Keçiyle yaşayan adamdan ilginç sözler

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Aydın Erol, 8 ay önce aldığı keçisine gözü gibi bakıyor. 'Nazlı' ismini verdiği keçisiyle sokak sokak gezen Erol, keçisine hava aldırmak için sahile götürdüğünü, onun için evden kiracısını çıkarttığını belirtiyor. Erol, ''Evde beraber yaşıyoruz, onun için kiracıyı çıkardım. Kiracı olsa geçinemezdik. 'Evde keçi beslenir mi?' diye soruyorlar. Bende, ‘Evde köpek besliyorlar, niye keçi beslemeyeyim?’ diyorum. Bakımı zor değil'' şeklinde konuşuyor.

#1
Foto - Keçisiyle sokak sokak gezen Erol, onu sahile de götürüyor. Her gün belirli zamanlarda keçisini dışarıya çıkaran Erol, Nazlı’yı evlat gibi görüyor. Sahilde ve işlek caddelerde Aydın Erol’un yanında keçiyi gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İkilinin samimi dostluğu ise yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

Keçisiyle sokak sokak gezen Erol, onu sahile de götürüyor. Her gün belirli zamanlarda keçisini dışarıya çıkaran Erol, Nazlı’yı evlat gibi görüyor. Sahilde ve işlek caddelerde Aydın Erol’un yanında keçiyi gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İkilinin samimi dostluğu ise yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

#2
Foto - Nazlı’yı 8 ay önce komşusundan aldığını söyleyen Erol,

Nazlı’yı 8 ay önce komşusundan aldığını söyleyen Erol, "Keçinin annesini dağda kurt yemiş, kardeşi de ölmüş. Komşu bana getirdi bende ondan aldım. Nazlı sağlıklı olarak bende kaldı. Sürekli onu parklara götürüyorum, deniz kenarına götürüyorum. Belediye meydanına götürüyorum, dolaştırıyorum canı sıkılsın istemiyorum. Evde beraber yaşıyoruz, onun için kiracıyı çıkardım. Kiracı olsa geçinemezdik" dedi.

#3
Foto - Çevredeki insanların Nazlı’yı çok sevdiğini dile getiren Aydın Erol,

Çevredeki insanların Nazlı’yı çok sevdiğini dile getiren Aydın Erol, "Kimse olumsuz tepki göstermiyor. Mesela hayatında hiç keçi görmemiş çocukların ilgisini çekiyor. Hepsi çok seviyor. Nazlı Derince'nin maskotu. Yakınlarım bazen, ‘Evde keçi beslenir mi?’ diye soruyorlar. Bende, ‘Evde köpek besliyorlar, ben niye keçi beslemeyeyim?’ diyorum. Bakımı da zor değil, severek yapıyorum. Zahireciden arpa ezmesi, arpa, yulaf ve mısır alıyorum onları yediriyorum. Genellikle tok olduğu için dışarıda fazla otlamaz. Kilolu da Maşallah" ifadelerini kullandı.

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