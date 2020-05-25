2020-05-25 11:15:32 Keban HES'te yüzde 100 yerli jeneratör kullanımı başladı
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, Keban Hidroelektrik Santrali’nde (HES), yüzde 100 yerli jeneratör testlerinin tamamlanarak başarıyla devreye alındığını bildirdi.
Devreye alınan yüzde yüz yerli jeneratörlerle ilgili konuşan Alagöz, "Kolayı tercih edip ihale çözümü de aramadık. İçimizde kanayan yara olan yerli mühendisliğin bir yerde kendini göstermesi gerektiğini düşündük. Bu duygularla 'Jeneratörü kendimiz yapalım' dedik" ifadelerini kullandı.