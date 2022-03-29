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Ekonomi
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KDV indiriminin ardından önemli çağrı

2022-03-29 19:27:41
KDV indiriminin ardından önemli çağrı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, KDV indirimine yönelik kararı olumlu bulduklarını açıkladı. Gülsoy, "Ramazan ayı yaklaşırken, bizler de fedakarlık yaparak bu indirimlere destek olalım. Fiyatları artırmak yerine iş dünyamızdan da indirimler beklediğimizi belirtmek istiyorum. Bunun da raflara yansımasını umut ediyorum." diye konuştu.

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Foto - KTO'nun olağan meclis toplantısında konuşan Gülsoy, Rusya-Ukrayna savaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çabayı takdirle karşıladıklarını belirtti. Savaşın, küresel insani felaketlere bir yenisini daha eklediğini dile getiren Gülsoy,

KTO'nun olağan meclis toplantısında konuşan Gülsoy, Rusya-Ukrayna savaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çabayı takdirle karşıladıklarını belirtti. Savaşın, küresel insani felaketlere bir yenisini daha eklediğini dile getiren Gülsoy, "İnsanlık dramını, ekonomik olumsuzlukları hep birlikte takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu müthiş çabayı biz de paylaşıyor ve takdirle izliyoruz. Şu anda izlenen politika, ülkemizin barış yolunda ne kadar kararlı olduğunu da gösteriyor. Dünyanın takdirini kazanıyoruz. Tüm dünya da bizim ne kadar önemli bir ülke olduğumuzu teyit ediyor. Dileğimiz savaşta yaşanan insanlık dramının bir an önce bitmesidir." dedi.

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Foto - Birçok alanda yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'e indirildiğini, bu süreçte iş dünyasının da bu indirime katkı sağlaması gerektiğini ifade eden Gülsoy,

Birçok alanda yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'e indirildiğini, bu süreçte iş dünyasının da bu indirime katkı sağlaması gerektiğini ifade eden Gülsoy, "Dün akşam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bizim taleplerimiz doğrultusunda bazı temel ihtiyaç ve tüketim maddelerinde KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirilmesi, yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV'nin yüzde 8 olarak belirlenmesi gibi kararları ekonomimiz için olumlu buluyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Açıklanan yeni kararlar, halkımızın alım gücünü destekleyecektir. Ramazan ayı yaklaşırken, bizler de fedakarlık yaparak bu indirimlere destek olalım. Fiyatları artırmak yerine iş dünyamızdan da indirimler beklediğimizi belirtmek istiyorum. Bunun da raflara yansımasını umut ediyorum. Yeni düzenleme ile otomotiv sektöründe 2 el araç alım satımı yapanların ödediği KDV oranı yüzde 1'den yüzde 18'e çıkarılması piyasaya olumsuz yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

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