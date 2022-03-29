KDV indiriminin ardından önemli çağrı

KTO'nun olağan meclis toplantısında konuşan Gülsoy, Rusya-Ukrayna savaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çabayı takdirle karşıladıklarını belirtti. Savaşın, küresel insani felaketlere bir yenisini daha eklediğini dile getiren Gülsoy, "İnsanlık dramını, ekonomik olumsuzlukları hep birlikte takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu müthiş çabayı biz de paylaşıyor ve takdirle izliyoruz. Şu anda izlenen politika, ülkemizin barış yolunda ne kadar kararlı olduğunu da gösteriyor. Dünyanın takdirini kazanıyoruz. Tüm dünya da bizim ne kadar önemli bir ülke olduğumuzu teyit ediyor. Dileğimiz savaşta yaşanan insanlık dramının bir an önce bitmesidir." dedi.