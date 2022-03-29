KDV indiriminin ardından önemli çağrı

Birçok alanda yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'e indirildiğini, bu süreçte iş dünyasının da bu indirime katkı sağlaması gerektiğini ifade eden Gülsoy, "Dün akşam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bizim taleplerimiz doğrultusunda bazı temel ihtiyaç ve tüketim maddelerinde KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirilmesi, yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV'nin yüzde 8 olarak belirlenmesi gibi kararları ekonomimiz için olumlu buluyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Açıklanan yeni kararlar, halkımızın alım gücünü destekleyecektir. Ramazan ayı yaklaşırken, bizler de fedakarlık yaparak bu indirimlere destek olalım. Fiyatları artırmak yerine iş dünyamızdan da indirimler beklediğimizi belirtmek istiyorum. Bunun da raflara yansımasını umut ediyorum. Yeni düzenleme ile otomotiv sektöründe 2 el araç alım satımı yapanların ödediği KDV oranı yüzde 1'den yüzde 18'e çıkarılması piyasaya olumsuz yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.