  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
KBB uzmanı uyardı: Uyku apnesi sadece yorgunluk değil, vurucu risk

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
KBB uzmanı uyardı: Uyku apnesi sadece yorgunluk değil, vurucu risk

Uzmanlar, horlama ile ilgili uyardı. Konu ile ilgili açıklama yapan KBB uzmanı Dr. Ulaş Metin, toplumda önemsenmeyerek sadece bir uyku sesi sanılan horlamanın, kalp krizi, felç ve yüksek tansiyon gibi hayati riskler taşıyan uyku apnesinin en önemli habercisi olduğunu belirterek, uykuda yaşanan solunum durmalarına karşı acil tanı ve tedavi çağrısında bulundu.

#1
Foto - KBB uzmanı uyardı: Uyku apnesi sadece yorgunluk değil, vurucu risk

Birçok insanı etkileyen horlama ve uyku apnesi, tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Ulaş Metin, toplumda yaygın olarak görülen ancak çoğu zaman önemsenmeyen horlamanın, yaşam kalitesini düşüren ve kalp krizinden felce kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen uyku apnesinin en önemli habercisi olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Metin, "Horlama sadece bir ses değildir, üst solunum yolunun daraldığının bir işaretidir ve mutlaka ciddiye alınmalıdır" dedi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KBB Uzmanı Dr. Ulaş Metin, horlamanın nedenlerinden uyku apnesinin tehlikelerine, tanı yöntemlerinden modern tedavi seçeneklerine kadar konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

#2
Foto - KBB uzmanı uyardı: Uyku apnesi sadece yorgunluk değil, vurucu risk

“HORLAMA BİR HASTALIK DEĞİL, BİR İŞARETTİR” Horlamanın tek başına bir hastalık olmadığını, ancak altta yatan bir sorunun belirtisi olduğunu vurgulayan Dr. Ulaş Metin, "Uyku sırasında nefes aldığımız yol daralırsa, geçen hava çevresindeki yumuşak dokuları titreştirir ve horlama sesi ortaya çıkar. Bu durum, üst solunum yolunun dar olduğunun bir işaretidir. Bu darlığa burun eğriliği, geniz eti, büyük bademcikler, yumuşak damak ve küçük dilin uzun olması, kilo veya çene yapısı gibi birçok faktör neden olabilir. Bu faktörler bir araya geldiğinde ise uykuda nefes durmaları, yani apne meydana gelebilir" diye konuştu.

#3
Foto - KBB uzmanı uyardı: Uyku apnesi sadece yorgunluk değil, vurucu risk

“UYKU APNESİ HAYATİ RİSKLER TAŞIYOR” Uyku apnesinin, uykuda solunumun tekrar tekrar durması olarak tanımlandığını belirten Dr. Metin, bu durumun tehlikelerini şöyle sıraladı: "Nefes durduğunda vücut oksijensiz kalır ve beyin, sizi hayatta tutmak için mikro uyanmalarla tepki verir. Bu durum gece boyunca yüzlerce kez tekrarlanabilir. Sonuç olarak kişi sabah yorgun kalkar, gün içinde sürekli uyuklar, baş ağrısı ve konsantrasyon güçlüğü çeker. Daha da önemlisi, uyku apnesi zamanla yüksek tansiyon, kalp ritim bozuklukları, felç ve kalp krizi riskinde ciddi bir artışa neden olur. Yani bu durum, sadece bir uyku kalitesi sorunu değil, yaşam süresini doğrudan etkileyen ciddi bir sağlık problemidir."

#4
Foto - KBB uzmanı uyardı: Uyku apnesi sadece yorgunluk değil, vurucu risk

KESİN TANI İÇİN “UYKU TESTİ” ŞART Horlama ve uyku apnesi şikayeti olan hastalarda kesin tanının "polisomnografi" adı verilen uyku testi ile konulduğunu ifade eden Dr. Metin, "Hastanın bir gece boyunca hastanede veya evde uyuduğu bu test sırasında; nefesinin kaç kez durduğunu, kanındaki oksijen seviyesindeki düşüşleri, kalp ritmini ve horlama şiddetini detaylı olarak ölçüyoruz. Bu sonuçlara göre hastalığın derecesini hafif, orta veya ağır olarak sınıflandırıp en doğru tedavi planını oluşturuyoruz" dedi. “TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANIYOR” Tedavinin standart olmadığını ve tamamen sorunun kaynağına göre kişiye özel olarak planlandığının altını çizen Dr. Ulaş Metin, tedavi seçeneklerini şöyle özetledi: "Orta ve ağır uyku apnesinde altın standart, hastanın gece maske ile uyumasını sağlayan CPAP cihazlarıdır. Bu cihazlar, sürekli pozitif hava basıncı vererek solunum yolunun gece boyunca açık kalmasını sağlar. Eğer sorun burun eğriliği, büyük bademcik veya damak yapısı gibi anatomik bir darlıktan kaynaklanıyorsa, cerrahi tedavilerle kalıcı çözümler sunabiliyoruz. Ayrıca hafif ve orta vakalarda çeneyi öne alarak hava yolunu açan ağız içi aparatlar ve kilo kontrolü gibi yaşam tarzı değişiklikleri de tedavinin önemli bir parçasını oluşturuyor." Dr. Ulaş Metin, sözlerini, "Unutmayın, horlama ‘sadece horlama' değildir. Bu bir uyarı işaretidir. Erken tanı ve doğru tedaviyle hem uyku kalitenizi artırabilir hem de uzun vadede kalp ve damar sağlığınızı koruyabilirsiniz" diyerek tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lavrov öldürüldü mü, tasfiye mi edildi? Rusya’nın "Dışişleri Tilkisi"nin istifasının ardındaki sır!
Dünya

Lavrov öldürüldü mü, tasfiye mi edildi? Rusya’nın “Dışişleri Tilkisi”nin istifasının ardındaki sır!

Gazeteci Bekir Atacan yazdı: Moskova’dan, uzun yıllar Rus dış politikasının yüzü olan ve “diplomasinin tilkisi” diye anılan Sergey Lavrov’un..
İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!
Gündem

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

İBB iddianamesinde bir itirafçı, Gazeteci Nagehan Alçı için Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile otelde 5-6 saatlik görüşme yaptığı iddiasında..
Hüda Par'lı milletvekili dayanamadı, Kemalistlere fena patladı!
Siyaset

Hüda Par'lı milletvekili dayanamadı, Kemalistlere fena patladı!

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Cumhuriyet’in erken döneminde uygulanan politikalarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dinç,..
Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!
Gündem

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılması üzerine sert bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Öz..
Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu
Gündem

Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu

Şişli Belediyesi'nde yürütülen iç denetimler sonucunda, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bağlı altı personelin mesai saatleri içinde fiilen çalı..
Savaşa hazırlık eğitimi: Tüm evlere savunma kitapçığı dağıtılacak!
Dünya

Savaşa hazırlık eğitimi: Tüm evlere savunma kitapçığı dağıtılacak!

Tayvan, ada genelindeki hanelere milyonlarca sivil savunma kitapçığı dağıtmaya başlayacak.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23