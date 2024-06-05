Kazayla ortaya çıktı! Aynı yerden 2 kere adeta hazine bulundu

'SİKKE, BU MEZARIN 3'ÜNCÜ YÜZYILIN İLK YARISINDA KULLANILMIŞ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR' Ele geçirilen sikkenin, 3'üncü yüzyılın ilk yarısında kullanıldığını söyleyen Şirin, "Elimize geçen mezar içerisindeki kiremit parçalarından, yine bir sikke örneğinden mezarın hangi dönemde kullanılmış olduğunu ortaya koyabiliyoruz. Kiremitlerde tek kulplu testilere ait Roma döneminin 2'nci ve 3'üncü yüzyıllarında kullanılmış testi gruplarını ortaya koyuyor. Ele geçen bronz bir sikke örneğinden de Alexander Severus dönemine ait, ön yüzünde Dionysos, arka yüzünde de sır sepeti olarak adlandırılan bir motifin işlenmiş olduğu sikke, bu mezarın 3'üncü yüzyılın ilk yarısında kullanılmış olduğunu gösteriyor. Genellikle de aile mezarları olarak tercih edildiği için daha önceki süreçlerde de kullanılmış, Roma'da da son kullanım tercih edilmiş olabilir" ifadelerini kullandı.