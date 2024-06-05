Kazayla ortaya çıktı! Aynı yerden 2 kere adeta hazine bulundu

'DÜNÜN TARİHİNİ GELECEĞE TAŞIYACAK KÜLTÜR VARLIKLARI' Bölgede, kentin en zengin olduğu dönem olan 6'ncı Mithridates dönemine ait mezarların daha çok ön plana çıktığını söyleyen Arkeolog Şirin, "Bu mezarların içerisindeki altın ve ziynet takıları da çok önemli bir etkiye sahiptir. Grek ve Pers etkisinin altından işlenmiş olduğunu çok rahatlıkla görebilmekteyiz. Genellikle tek definli, çift definli bazen de hiç gömünün gerçekleşmemiş olduğu mezar yapıları da karşımıza çıkıyor. Bu bölge 3'üncü derece arkeolojik sit alanı içerisinde olduğu için, müze denetiminde yapılan çalışmalarda, ortaya çıkıyor ve korunmasına yönelik çalışmalar, elden geldiğince önemli bir şekilde yürütülmeye çalışılıyor. Bunlar, dünün tarihini geleceğe taşıyacak önemli kültür varlıklarıdır. Her dönemde önem arz ettiği için bizler tarafından da bu önem yayınlarla ya da bilgi paylaşımı ile genel olarak izleyicilere ya da ziyaretçilere aktarılmaktadır" diye konuştu.