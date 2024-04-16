2024-04-16 10:19:34 Kazancı Holding ve Aksa Grup Şirketleri’nin projesi “Enerjimiz Yarınlara”nın yeni dönemi Antalya ile başladı!
Kazancı Holding ve Aksa Grup Şirketleri’nin gerçekleştirdiği “Enerjimiz Yarınlara” projesi, ortaöğretim öğrencilerine enerji konusunda kapsamlı eğitim vermeye devam ediyor. Şirket çalışanlarının gönüllülük prensibiyle eğitim verdiği proje kapsamında temiz enerji, enerji üretimi, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik gibi konularda öğrencilere bilgi veriliyor ve Aksa markasına özel hazırlanmış matematik oyunu oynatılıyor.