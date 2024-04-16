Kazancı Holding ve Aksa Grup Şirketleri’nin projesi “Enerjimiz Yarınlara”nın yeni dönemi Antalya ile başladı!

Kazancı Holding’e bağlı Aksa Grup Şirketleri çalışanları tarafından 2019 yılında hayata geçirilen ve 2000’den fazla çocuğa ulaşan proje kapsamında, çocuklara anlaşılır bir dille hem Aksa’nın faaliyet alanları anlatılıyor hem de enerji hakkında kapsamlı bilgiler paylaşılıyor. Aksa çalışanları; kullanılan enerjinin üretimi, kullanımı ve bunun değerini kapsamlı bir şekilde aktarma fırsatı bulurken doğal gazın kullanım alanlarından jeneratörün çalışma prensibine, elektrik tarihinden bilinçli elektrik kullanımına, enerji üretiminden çevre bilinci ve sürdürülebilirliğe dair birçok konu bu eğitimlerde işleniyor.