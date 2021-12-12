  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Kayseri'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

2021-12-12 16:21:00
Kayseri'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Mustafa Kara yönetimindeki 38 S 0027 plakalı minibüs, Kayseri-Ankara kara yolu Süksün Mahallesi kavşağında, Ahmet Burak Erdoğmuş idaresindeki 38 AC 889 plakalı otomobille çarpıştı.

Mustafa Kara yönetimindeki 38 S 0027 plakalı minibüs, Kayseri-Ankara kara yolu Süksün Mahallesi kavşağında, Ahmet Burak Erdoğmuş idaresindeki 38 AC 889 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Kazada sürücüler ile otomobildeki 3 ve minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki 3 ve minibüsteki 2 kişi yaralandı.

#3
Foto - Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

#4
Foto - Minibüstekilerin nişandan döndüğü, otomobildekilerin de cenazeye gittiği öğrenildi.

Minibüstekilerin nişandan döndüğü, otomobildekilerin de cenazeye gittiği öğrenildi.

Olayın canlı şahidi anlattı! Bediüzzaman'ın mezarını parçalayıp açtılar ve gözlerine inanamadılar
İSLAM

Olayın canlı şahidi anlattı! Bediüzzaman'ın mezarını parçalayıp açtılar ve gözlerine inanamadılar

İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin naaşının darbeci yönetim tarafından gasp edilmesi olayının canlı şahitlerinden olan Tahir Amca, Bediü..
Kestaneli bal kabağı çorba tarifi
Kadın - Aile

Kestaneli bal kabağı çorba tarifi

Diyet yapanlar kolaylıkla tüketebilir.
Londra'da patlama seslerinin nedeni belirlendi
Dünya

Londra'da patlama seslerinin nedeni belirlendi

Son dakika haberine göre; İngiltere'deki Kensington Sarayı yakınlarındaki, şiddetli patlama seslerinin polis ile bir şüpheli arasındaki sila..
Avrupa'dan sipariş yağıyor! Çin'in payını Türkiye kaptı
Ekonomi

Avrupa'dan sipariş yağıyor! Çin'in payını Türkiye kaptı

Silverline Ankastre CEO'su Mustafa Laçin, "Dünyada tedarik zinciri kırıldı. Enerji ve navlun fiyatları arttı. Bölge ülkelerinin ve Avrupa'nı..
'Konuşanlar' rezaleti bitmeden Acun yeni rezaletin startını verdi!
Medya

'Konuşanlar' rezaleti bitmeden Acun yeni rezaletin startını verdi!

Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen bünyesinde bulunan ve Hasan Can Kaya’nın sunduğu ‘Konuşanlar’ adlı ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı..
Bakan Koca ilaç gerçeğini açıkladı!
Gündem

Bakan Koca ilaç gerçeğini açıkladı! "'Türkiye'ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz' feryadı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “‘Türkiye'de ilaç bulunamıyor’ haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek ‘Türkiye'ye pahalı ilaç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay