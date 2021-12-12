2021-12-12 16:21:00 Kayseri'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Kayseri'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kayseri'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Mustafa Kara yönetimindeki 38 S 0027 plakalı minibüs, Kayseri-Ankara kara yolu Süksün Mahallesi kavşağında, Ahmet Burak Erdoğmuş idaresindeki 38 AC 889 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki 3 ve minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüstekilerin nişandan döndüğü, otomobildekilerin de cenazeye gittiği öğrenildi.
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