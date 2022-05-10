Kayseri'de kaçak avlanılan 1,5 ton balık ele geçirildi

Bu kapsamda kendilerine gelen bir istihbaratı değerlendiren ekiplerin, polis eşliğinde operasyon düzenlediğini belirten Şahin, "Yaklaşık 1,5 ton balık ele geçirildi. Biraz önce kontrol ettiğimizde balıkların halen yumurta bıraktıklarını görüyoruz. Sürdürülebilir balıkçılığın bir şekilde katledilmesi bu avcılık şekli. Bu konuda cezaları elbette uyguluyoruz. Arkadaşlarımız 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet ve beraberinde de Kabahatler Kanunu çerçevesinde gerekli idari para cezalarını uygulayacaklar." ifadesini kullandı.