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Hayat-Aktüel
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Kayseri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

2023-05-02 19:02:21
Kayseri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde midibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 33 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kayseri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

C.K'nin (33) kullandığı 38 R 0713 plakalı işçi servis midibüsü, Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi'nde M.T. idaresindeki 38 JD 324 plakalı tırla çarpışarak devrildi.

#2
Foto - Kayseri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kazada, midibüs sürücüsü ile araçtaki 32 kişi yaralandı.

#3
Foto - Kayseri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kayseri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

#5
Foto - Kayseri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İşte kazadan görüntüler...

#6
Foto - Kayseri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İşte kazadan görüntüler...

#7
Foto - Kayseri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İşte kazadan görüntüler...

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