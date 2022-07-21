  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım ormanı yaktı

2022-07-21 23:45:19
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım ormanı yaktı

Manisa'nın Soma ilçesinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar ormanı yaktı.

#1
Foto - Yangın Manisa’nın Soma ilçesi Şifadağı Bölgesi’nde çıktı. Bölgede devriye halinde olan Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını fark ederek 7 dakika içinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın Manisa’nın Soma ilçesi Şifadağı Bölgesi’nde çıktı. Bölgede devriye halinde olan Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını fark ederek 7 dakika içinde ilk müdahaleyi yaptı.

#2
Foto - Daha sonra takviye gelen ekiplerle birlikte toplam 11 arazöz ve 2 su tankeri ile helikopter ve uçaklara gerek kalmadan 40 dakika içinde yangın kontrol altına alındı.

Daha sonra takviye gelen ekiplerle birlikte toplam 11 arazöz ve 2 su tankeri ile helikopter ve uçaklara gerek kalmadan 40 dakika içinde yangın kontrol altına alındı.

#3
Foto - 600 metrekare alanın zarar gördüğü yangında hızlı ve etkin müdahale yapılmasaydı 1994 yılında büyük bir yangın geçirmiş olan Şifadagı Bölgesi’nde binlerce hektar orman alanının yanabileceği belirtildi.

600 metrekare alanın zarar gördüğü yangında hızlı ve etkin müdahale yapılmasaydı 1994 yılında büyük bir yangın geçirmiş olan Şifadagı Bölgesi’nde binlerce hektar orman alanının yanabileceği belirtildi.

#4
Foto - Soma İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bölgede yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde ormanlık alanın yanında bir iş makinesinde kaynak yapıldığını ve yangının buradaki kıvılcımlardan çıktığını tespit edildi. Yangını başlatanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bölgede yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde ormanlık alanın yanında bir iş makinesinde kaynak yapıldığını ve yangının buradaki kıvılcımlardan çıktığını tespit edildi. Yangını başlatanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

ABD'nin yaptırımları o ülkeyi bitirdi! Türkiye'de fabrika açıp yüzlerce ev alacaklar
Ekonomi

ABD'nin yaptırımları o ülkeyi bitirdi! Türkiye'de fabrika açıp yüzlerce ev alacaklar

Ukrayna'ya savaş başlatması nedeniyle birçok ülke tarafından yaptırımlara maruz kalan Rusya'da bazı şirketler, Türkiye'de fabrika açmak için..
Başakşehir maçı saat kaçta hangi kalanda? Başakşehir-Maccabi Netanya CANLI İZLE
Spor

Başakşehir maçı saat kaçta hangi kalanda? Başakşehir-Maccabi Netanya CANLI İZLE

Başakşehir maçını hangi kanal veriyor? Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turunda Medipol Başakşehir, İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşıla..
Başkan Erdoğan'dan Tahran dönüşü ABD'ye mesaj 'Orayı terk edin'
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Tahran dönüşü ABD'ye mesaj 'Orayı terk edin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran ziyareti sonrası ABD'yi uyardı. Erdoğan, "ABD, Fırat'ın doğusunu terk etsin... Terör örgütlerini beslemeyi bır..
CHP'lilere Balıkesir'de halk tokadı!
Siyaset

CHP'lilere Balıkesir'de halk tokadı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de düzenleyeceği miting için partililer sahillerde ellerinde megafonla katılımcı toplamay..
Altını olanlar dikkat! Kanadalı bankanın son altın tahmini olay: Acıyı hissetmeye başlayacaklar
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Kanadalı bankanın son altın tahmini olay: Acıyı hissetmeye başlayacaklar

Kanadalı yatırım bankası TD Securities analistleri altın fiyatlarının düşme eğiliminde olduğu yönünde bir değerlendirme yaptı...
Yangınlar o ürünü vurdu! Vatandaş yandı: Fiyatı 400 liraya yükselecek
Ekonomi

Yangınlar o ürünü vurdu! Vatandaş yandı: Fiyatı 400 liraya yükselecek

Son olarak Muğla'da başlayan orman yangınları sonrası bal üreticilerinden korkutan açıklaamalar geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23