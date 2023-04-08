Kaymakam, hakim, öğretim üyesi, işadamı... Cinayetle ilgili rezil detaylar ortaya çıktı

Bunun üzerine ben de “Senden büyüğüm alkolün pis biliyoruz ama bu kadarı da fazla” demem üzerine belimde bulunan silahımı almak için hamle yaptı. Ben de o panikle kaptırmamak için silahımı elime aldığım esnada Güven tekrar elime çökerek “Beni vurmazsan karını si…” diyerek silahı elimden almaya çalışırken birden silah patladı. O esnada elim tetikte değildi. Ben genelde silahımı taşırken mermi yatağında kurulu halde taşırdım ama kesinlikle emniyeti kapalı olurdu. Hengame arasında nasıl açıldığını fark etmedim. Silahın patlaması ile Güven olduğu yere oturur vaziyette kafası sağa düştü. Ben de o panikle aynı silah ile kendime zarar vermek istedim. Ancak çocuklarım gözümün önüne geldi ve vazgeçtim zaten o esnada Mustafa elimde bulunan silahı aldı, bir müddet sonra polis ekipleri geldi."