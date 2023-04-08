2023-04-08 18:28:31 Kaymakam, hakim, öğretim üyesi, işadamı... Cinayetle ilgili rezil detaylar ortaya çıktı
Ankara'da geçtiğimiz aralık ayında bir restoranın VIP bölümünde Karaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Güven Çaprak'ın işadamı Polat Aytaç tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Cinayete neden olan kavganın Güven Çaprak'ın masaya gelen kadın hakime "ne zaman sevişiyoruz" şeklinde ahlaksızca bir soru sormasıyla başladığı ve kendisini uyaran Polat Aytaç'a da "Hayırdır a.k sanki karınla mı sevişelim dedik. Hakimse hakim" dediği iddia edildi.