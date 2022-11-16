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Kaydırak üzerinde bir anda namaza duran çocuk şaşkına çevirdi

2022-11-16 16:01:01
Kaydırak üzerinde bir anda namaza duran çocuk şaşkına çevirdi

Elazığ'da bir parkta oyun oynamayı bırakıp kaydırak üzerinde namaz kılan çocuk yaşananları İHA'ya anlattı.

#1
Foto - Kaydırak üzerinde bir anda namaza duran çocuk şaşkına çevirdi

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. 2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren ve yatağa bağlı şekilde yaşayan şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, pazartesi günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Baba Sekin, dün Baskil ilçesi Doğancık köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

#2
Foto - Kaydırak üzerinde bir anda namaza duran çocuk şaşkına çevirdi

Öğlen namazı sırasında bir vatandaşın cep telefonuna duygu dolu anlar yansıdı. 7 yaşındaki Ömer Toprak Gündoğdu, park alanında oynadığı sırada namazının kılındığını gördü. Oyun oynamayı bırakan 7 yaşındaki çocuk, kaydırağın üstünde namaz kılmaya başladı. O anlara şahit olanlar duygu dolu anlar yaşadı.

#3
Foto - Kaydırak üzerinde bir anda namaza duran çocuk şaşkına çevirdi

En büyük hayalinin Fethi Sekin gibi polis olmak olduğunu dile getiren Ömer Toprak Gündoğdu, “7 yaşındayım, birinci sınıfa gidiyorum. Dün annemle birlikte Fethi abimin babasının cenazesine gittik. Ben orada annemden parka gidip oyun oynayabilir miyim diye izin aldım" dedi. Oyun oynarken namazı fark ettiğini ve kendisinin de namaz durduğunu anlatan Gündoğdu, "Zeki eniştemi ve Fethi abimi çok seviyorum. Televizyona çıktığım zaman duygulandım. En büyük hayalim polis olmak. Namaz kılarken Fethi abim ve Zeki eniştem için dua ettim. İkisine de namazdan sonra dedim ki Allah mekanlarını cennet etsin. Mezarlarında da onlara birçok dua okudum" diye konuştu.

#4
Foto - Kaydırak üzerinde bir anda namaza duran çocuk şaşkına çevirdi

Ömer Toprak Gündoğdu, büyüyünce polis olmak istediğini ve Fethi Sekin'in silahıyla teröristlerle mücadele etmek istediğini de ekledi.

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