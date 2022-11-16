Kaydırak üzerinde bir anda namaza duran çocuk şaşkına çevirdi

En büyük hayalinin Fethi Sekin gibi polis olmak olduğunu dile getiren Ömer Toprak Gündoğdu, “7 yaşındayım, birinci sınıfa gidiyorum. Dün annemle birlikte Fethi abimin babasının cenazesine gittik. Ben orada annemden parka gidip oyun oynayabilir miyim diye izin aldım" dedi. Oyun oynarken namazı fark ettiğini ve kendisinin de namaz durduğunu anlatan Gündoğdu, "Zeki eniştemi ve Fethi abimi çok seviyorum. Televizyona çıktığım zaman duygulandım. En büyük hayalim polis olmak. Namaz kılarken Fethi abim ve Zeki eniştem için dua ettim. İkisine de namazdan sonra dedim ki Allah mekanlarını cennet etsin. Mezarlarında da onlara birçok dua okudum" diye konuştu.