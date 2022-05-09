2022-05-09 17:53:33 Kaybolan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam, ormanlık alanda bulundu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam, ormanlık alanda bulundu.
Kerimili Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası 73 yaşındaki Halil Kamalak'tan dünden beri haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), iz takip köpek timi, AFAD arama kurtarma ve AFAD gönüllüleri bölgede arama çalışması yaptı.
Yaklaşık 28 saat süren aramanın ardından evine 9 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunan Kamalak, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
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