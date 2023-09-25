Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! Tepetaklak etsen de damla düşmüyor! İşte harika yöntem

Yoğurt mayalamanın en temel 4 önemli tüyosu bulunuyor. Mayalama işleminde dikkat etmeniz gereken detaylar şu şekildedir: 1. Sütün Kalitesi: Yoğurt mayalamak için sütün kalitesi oldukça önemli bir detaydır. Taze ve doğal süt kullanılarak yapılan yoğurtlar daha lezzetli ve taş gibi olmaktadır. Pastörize sütler yoğurdun kalitesini ve tadını bozmaktadır. 2. Sıcaklık: Doğru bir yoğurt yapmak için yoğurdun mayalanma sıcaklığı da oldukça önemlidir. Sütün sıcaklığı 40-45 derece arasında olmalıdır. Yoğurt mayalarken kullandığınız kapta ısıyı koruyacak nitelikte olmalıdır. 3. Yoğurt Mayası: Mayalama işlemi için kullandığınız yoğurt mayasının da kaliteli olması gerekir. Markette satılan hazır yoğurt mayaları yerine ev yoğurdundan maya yapmanız gerekiyor. Yoğurt mayasını sütün içerisinde karıştırmadan önce oda sıcaklığında olması da önemlidir. 4. Mayalama Süresi: Gelelim mayalama işlemindeki dikkat edilmesi gereken en büyük noktaya. Yoğurt mayalama süresi oldukça önem arz ederken en az 6 saat mayalama işleminin yapılması gerekiyor. Yoğurdun daha koyu ve ekşi olmasını isteyenler mayalama süresini uzatabilir.