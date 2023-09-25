2023-09-25 16:33:54 Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! Tepetaklak etsen de damla düşmüyor! İşte harika yöntem
Geçmişten günümüze gelen pek çok farklı alışkanlık yer alırken bunlardan biri de yoğurt mayalamaktır. Yoğurt mayalarken tüm bildiklerinizi unutun. İşte herkesin sır gibi sakladığı yoğurt mayalama tekniği… Türk mutfaklarında en çok tüketilen lezzetlerden biri yoğurt olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen hemen her yemeğin yanında tüketilen bu lezzeti mayalamak da marifet istiyor. Doğal yollarla yapılan yoğurtları tüketmek isteyen kişiler doğru teknikte doğru bir yoğurt yapabilir. İşte herkesin sır gibi sakladığı yoğurt mayalama tekniği…