  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile
5
Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! Tepetaklak etsen de damla düşmüyor! İşte harika yöntem

2023-09-25 16:33:54
Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! Tepetaklak etsen de damla düşmüyor! İşte harika yöntem

Geçmişten günümüze gelen pek çok farklı alışkanlık yer alırken bunlardan biri de yoğurt mayalamaktır. Yoğurt mayalarken tüm bildiklerinizi unutun. İşte herkesin sır gibi sakladığı yoğurt mayalama tekniği… Türk mutfaklarında en çok tüketilen lezzetlerden biri yoğurt olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen hemen her yemeğin yanında tüketilen bu lezzeti mayalamak da marifet istiyor. Doğal yollarla yapılan yoğurtları tüketmek isteyen kişiler doğru teknikte doğru bir yoğurt yapabilir. İşte herkesin sır gibi sakladığı yoğurt mayalama tekniği…

#1
Foto - Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! Tepetaklak etsen de damla düşmüyor! İşte harika yöntem

Yoğurt mayalamanın en temel 4 önemli tüyosu bulunuyor. Mayalama işleminde dikkat etmeniz gereken detaylar şu şekildedir: 1. Sütün Kalitesi: Yoğurt mayalamak için sütün kalitesi oldukça önemli bir detaydır. Taze ve doğal süt kullanılarak yapılan yoğurtlar daha lezzetli ve taş gibi olmaktadır. Pastörize sütler yoğurdun kalitesini ve tadını bozmaktadır. 2. Sıcaklık: Doğru bir yoğurt yapmak için yoğurdun mayalanma sıcaklığı da oldukça önemlidir. Sütün sıcaklığı 40-45 derece arasında olmalıdır. Yoğurt mayalarken kullandığınız kapta ısıyı koruyacak nitelikte olmalıdır. 3. Yoğurt Mayası: Mayalama işlemi için kullandığınız yoğurt mayasının da kaliteli olması gerekir. Markette satılan hazır yoğurt mayaları yerine ev yoğurdundan maya yapmanız gerekiyor. Yoğurt mayasını sütün içerisinde karıştırmadan önce oda sıcaklığında olması da önemlidir. 4. Mayalama Süresi: Gelelim mayalama işlemindeki dikkat edilmesi gereken en büyük noktaya. Yoğurt mayalama süresi oldukça önem arz ederken en az 6 saat mayalama işleminin yapılması gerekiyor. Yoğurdun daha koyu ve ekşi olmasını isteyenler mayalama süresini uzatabilir.

#2
Foto - Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! Tepetaklak etsen de damla düşmüyor! İşte harika yöntem

YOĞURT NASIL MAYALANIR? Malzemeler 1 litre süt 2 yemek kaşığı yoğurt

#3
Foto - Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! Tepetaklak etsen de damla düşmüyor! İşte harika yöntem

NASIL YAPILIR? • Süt derin bir tencere içerisine aldıktan sonra orta ateşte kaynatınız. • Sütün üzerinde köpükleri gördüğünüzde tahta kaşık ile karıştırarak havalanmasını sağlayınız. • Kaynama noktasına gelen sütü kısık ateşte 10 dakika kadar pişiriniz. • Cam ya da seramik bir kap içerisine kaynayan sütü doldurarak sütün ılımasını bekleyiniz.

#4
Foto - Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! Tepetaklak etsen de damla düşmüyor! İşte harika yöntem

• Uygun sıcaklığa gelip gelmediğini anlamak için Serçe parmağınızın ucunu süte batırarak 10'a kadar sayınız. Bu süre içerisinde parmağınız yanmıyorsa süt mayalanması için uygun sıcaklıkta demektir. Sütün sıcaklığını parmağınızı yakmayacak bir ılıklıkta olması gerekiyor. • Küçük bir kase içerisinde bir miktar ılık süt ve 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyerek Tahta kaşık ile karıştırınız. • Daha sonra ılıyan süte karışımı ilave ederek süt karışımını temiz bir bez ya da tülbent ile örtünüz. • En az 6 saat olacak şekilde mayalama işlemini gerçekleştiriniz. • Üzerini açtığımız yoğurdu buzdolabına koyarak dinlendiriniz. • Yoğurdun kıvamının tutması için en az bir gece dinlendirmeniz gerekiyor.

Asya ülkesi geleceğin petrolü için apar topar Türkiye'ye geldi! Tarihi imza atıldı
Ekonomi

Asya ülkesi geleceğin petrolü için apar topar Türkiye'ye geldi! Tarihi imza atıldı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura Yasutoshi, 'yenilenebilir enerji ve geleceğin petrolü olarak bilinen hidrojen' için Tür..
Marmaray'da şerefsizlik! TCDD'den açıklama geldi
Gündem

Marmaray'da şerefsizlik! TCDD'den açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Marmaray'da daha önce bir sosyal medya platformu için çekim izni alınan görüntülerin 4 yıl s..
Erdoğan ve Aliyev'den müthiş hamle
Siyaset

Erdoğan ve Aliyev'den müthiş hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ortak basın toplantısında konuştular. İki lider önemli mesajlar..
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan emeklilerin yüreğine su serpecek açıklama!
Ekonomi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan emeklilerin yüreğine su serpecek açıklama!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, emekliye yapılacak zamlara ilişkin açıklamada bulundu. Kurtulmuş, "Hükümet çalışmasını tamamlayıp Meclis'e ne ..
İyi Parti'de şok istifa! Meral Akşener oturup ağlayacak
Siyaset

İyi Parti'de şok istifa! Meral Akşener oturup ağlayacak

Eski İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, partisinden istifa etti.

Taliban’dan flaş karar! Türkiye detayı dikkat çekti! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Dünya

Taliban’dan flaş karar! Türkiye detayı dikkat çekti! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Elimizde hali hazırda iki harita var, biri önceki hükümet için ABD tarafından, ikincisi ise Türkiye ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23