2023-07-24 14:00:11 Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! İşte harika yöntem
Evde taş gibi yoğurt yapmanın sırrı ortaya çıktı. Bu yöntemi uygulayanlar o yoğurdun tadına doyamayacak. İşte taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktaları… Türk mutfaklarında çok sık tüketilen lezzetler arasında yer alan yoğurt, yemeklerinde baş tacıdır. Köy yoğurtlarının kıvamını ve tadını yakalamak isteyenlerin uygulayabileceği yöntemler belli oldu. Herkes evde köy yoğurdu mayalayabilecek. İşte taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktaları…