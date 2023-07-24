Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! İşte harika yöntem

5. YOĞURT KABI SEÇİMİ Yoğurt kıvamını belirleyen bir diğer etken ise yoğurt kabıdır. Yoğurdunuzu mayalarken kapaklı ve sıcak tutabilen bir kap olmasına dikkat ediniz. Bu sayede yoğurdunuz hem daha iyi mayalanacak hem de daha iyi bir kıvama sahip olacaktır. 6. YOĞURDU MAYALANDIRIN Yoğurt kabı içerisine döktüğünüz sütü kapaklı bir şekilde bekletmeniz gerekiyor. Sütün sıcaklığı ise yoğurt mayalanma süresi için önemli bir etkendir. Bir yoğurdu mayalamak için ortalama 6 ila 8 saat yeterli olacaktır. 7. YOĞURDU SAKLAYIN Mayaladığınız yoğurtları ise buzdolabında saklamanız gerekiyor. Bu sayede daha uzun süre taze yoğurt yiyebilirsiniz.