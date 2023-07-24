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Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! İşte harika yöntem

2023-07-24 14:00:11
Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! İşte harika yöntem

Evde taş gibi yoğurt yapmanın sırrı ortaya çıktı. Bu yöntemi uygulayanlar o yoğurdun tadına doyamayacak. İşte taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktaları… Türk mutfaklarında çok sık tüketilen lezzetler arasında yer alan yoğurt, yemeklerinde baş tacıdır. Köy yoğurtlarının kıvamını ve tadını yakalamak isteyenlerin uygulayabileceği yöntemler belli oldu. Herkes evde köy yoğurdu mayalayabilecek. İşte taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktaları…

#1
Foto - Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! İşte harika yöntem

1. SÜTÜN KALİTESİ ÖNEMLİDİR Yoğurdun kalitesi sütün kalitesi ile doğru orantılıdır. Köy yoğurdu yaparken sütü dikkatli seçmek gerekir. Taze sütten yapılan yoğurtlar daha lezzetli olacaktır. 2. SÜTÜ KAYNATIN Yoğurt yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise sütü kaynatmaktır. Yoğurdun kıvamını belirleyen önemli bir adım olan süt kaynatma işlemi sırasında sütün üzerinde oluşan kabarcıkların alınması gerekiyor.

#2
Foto - Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! İşte harika yöntem

3. SÜTÜ SOĞUTUN Sütü kaynattıktan sonra mutlaka ılık hale gelene kadar soğutmanız gerekiyor. Sütün sıcaklığı da yoğurt mayası için uygun bir derecede olmalıdır. Yeterli sıcaklıkta olmayan süt ile yoğurt mayalamakta imkansız olacaktır. 4. YOĞURT MAYASI EKLEYİN Köy yoğurdu yapabilmek için yoğurt mayası kullanmanız gerekiyor. Yoğurt mayasını sütün ekledikten sonra homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmanız gerekiyor.

#3
Foto - Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! İşte harika yöntem

5. YOĞURT KABI SEÇİMİ Yoğurt kıvamını belirleyen bir diğer etken ise yoğurt kabıdır. Yoğurdunuzu mayalarken kapaklı ve sıcak tutabilen bir kap olmasına dikkat ediniz. Bu sayede yoğurdunuz hem daha iyi mayalanacak hem de daha iyi bir kıvama sahip olacaktır. 6. YOĞURDU MAYALANDIRIN Yoğurt kabı içerisine döktüğünüz sütü kapaklı bir şekilde bekletmeniz gerekiyor. Sütün sıcaklığı ise yoğurt mayalanma süresi için önemli bir etkendir. Bir yoğurdu mayalamak için ortalama 6 ila 8 saat yeterli olacaktır. 7. YOĞURDU SAKLAYIN Mayaladığınız yoğurtları ise buzdolabında saklamanız gerekiyor. Bu sayede daha uzun süre taze yoğurt yiyebilirsiniz.

#4
Foto - Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! İşte harika yöntem

YOĞURT NASIL MAYALANIR? Malzemeler: • 1 litre süt • 1 yemek kaşığı yoğurt • 1 tutam şeker • 1 tutam tuz

#5
Foto - Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! İşte harika yöntem

NASIL YAPILIR? • Öncelikle sütü ağzı açık bir şekilde orta ateşte kaynatmanız gerekiyor. • Kaynama işlemi başladıktan sonra kısık ateşte 10-15 dakika kadar daha kaynatınız. • Kaynayan süt hafif el yıkacak dereceye kadar soğutulmalıdır. • Bir kase içerisine yoğurt mayasını aldıktan sonra ( tercihen damızlık yoğurt kullanılır) üzerine şeker ve tuz ilave ederek karıştırınız. • Kaynayıp soğuyan süte hazırladığınız maya karışımını ekleyiniz. • Tüm malzemeleri süte ekledikten sonra yoğurt mayaladığını tencerenin ağzına hava almayacak şekilde kapatınız. • Sütünüzü çift kat bez ile sarmanız gerekiyor. • Tam tencere tamamen bezin içerisinde kaldıktan sonra 4 saat sonra tencerenin üzerini açarak kontrol etmeniz gerekiyor. • Yoğurdunuzun mayalanması durumunda buzdolabına kaldırabilirsiniz. • Yoğurdunuzu bir gün dinlendirmeniz gerekiyor. • Yaz aylarında mayalandırma süresini 5 saatten uzun tutmayınız. • Kış aylarında ise ideal mayalanma saati 6’dır. • Yoğurdunuzun daha kıvamlı ve taş gibi olması için yoğurdu bozmadan önce mutlaka bir gün dinlendirerek olgunlaşması ve suyunu çekmesini sağlayınız. • Şimdiden herkese afiyet olsun…

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