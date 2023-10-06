Katılımcı sayısı tam bomba! CHP adayının toplantısında izdiham!

Şu anda mevcut yönetimin ve CHP'nin ilkelerinden saptığını ve onun için genel başkanlığa aday olduğunu ifade eden Mehmet Oğuz Kakıcı, "CHP, cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, milliyetçilik, devletçilik ve inkılapçılık ilkelerinden uzaklaşmıştır. Partimizin 6 oku şu anda kırık durumdadır. Tüzüğün gereği olarak her parti üyesi genel başkanlığa aday olabilir. CHP’nin 38. Kurultayı'nda genel başkan adayı olacağımı deklare etmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan olmadan 2 gün önce başkanlığa aday olmadığını söylemişti. Böyle bir şey aklından geçmiyordu. 2 gün sonra bir baktık Kılıçdaroğlu CHP’nin yeni genel başkanı. Demek ki 2 gün CHP’de genel başkan olmaya yeterli bir süreymiş. Kılıçdaroğlu’nun yerini yeni birine bırakması konusunda söylediği bir söz vardı. ‘Temiz birisi olsa bırakırım’ demişti. Hoş bir söz değildi. Ben CHP üyesiyim. Kendisi benden haberdar değil. Genel başkanım ben temiz değil miyim? Bu nasıl sözdür” dedi. Çok az sayıda kişinin kendisini desteklemesini de değerlendiren Kakıcı, “Genel başkanlığına adaylık açıklamama çok az kişinin gelmesine ‘hayal kırıklığı’ diyorum. Üzgünüm, Samsunlu olarak CHP il örgütünün arkamda olmasını isterdim. Bunu akıllıca da bulurdum. Görünen gibi 7 kişi katıldı. Medya mensupları da haberdar olmalarına rağmen gelmediler. Bunlar beni çok üzdü. Yakın arkadaş ve akrabalarım beni desteklemek için geldi. Kazanma şansım ‘milyonda bir’ diyenler var. Bence bu biraz abartı. 100 binde 1 şansa ihtiyacım var. Ben de bunu ellerimle kazıyarak elde etmek istiyorum. Belki diğerleri gibi 81 vilayeti dolaşamam ama sosyal medyanın gücünü biliyorum. Sosyal medya ile kendilerine ulaşacağım. İkna eder miyim edemez miyim bilemiyorum” diye konuştu. Açıklamaya katılan kişiler ise arkadaşlarını medeni cesareti nedeniyle tebrik etti.