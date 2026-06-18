  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin en ucuz sebzesi ama balıktan daha değerli! Çöp kutusunun dibine bu yöntemi yapanlar yaşadı! Sinek, minek kalmıyor... Sağlıkta yapay zeka dönemi! 60 saniyede tüm vücudun taramasını yapacak Yıkamakla geçmiyorsa dikkat: Kepekle mücadelede ezber bozan öneriye kulak tıkamayın! Olay itiraf: Türk uçaksavar füze stokları hava kuvvetlerimizi 10 kez yok edecek kapasiteye ulaştı Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı duyurdu: Kemik erimesi ölüme neden olabilir İsrailli rakibini 12 saniyede tuş etti: ‘Kur’an bülbülü’ hafız artık Galatasaray’da Merkez Bankası para ve altın rezervlerini açıkladı
#1
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

İsrail ordusu Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılara devam ediyor.

#2
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

#3
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

Kavşaktan geçmekte olan aracın füzeyle vurulduğu saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

#4
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

Yaralılar, Filistin Kızılayına ait Saraya Sahra Hastanesine kaldırıldı.

#5
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

Görgü tanıkları, hedef alınan bölgenin Gazze kentinin en hareketli ve yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğunu aktardı.

#6
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

Ayrıca Saraya Hastanesinin yakınlarında gerçekleşen saldırının, bölge sakinleri arasında paniğe neden olduğu ifade edildi.

#7
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.

#8
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 165 kişi yaralandı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

#9
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 18, yaralı sayısı 173 bin 273 olarak açıklanmıştı.

#10
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

İşte bölgeden görüntüler...

#11
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

İşte bölgeden görüntüler...

#12
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

İşte bölgeden görüntüler...

#13
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

İşte bölgeden görüntüler...

#14
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

İşte bölgeden görüntüler...

#15
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

İşte bölgeden görüntüler...

#16
Foto - Katil teröristler sivil araca saldırdı! 3 şehit var

İşte bölgeden görüntüler...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir orası kalmıştı…. Denizin ortasında sopalarla birbirlerine girdiler
Gündem

Bir orası kalmıştı…. Denizin ortasında sopalarla birbirlerine girdiler

Mersin'in Silifke ilçesindeki Yapraklı Koy Plajı'nda denize giren kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede sopalı ve yumruklu kavgaya dön..
Akit'in gündemden düşürmediği hukuksuzlukta geri adım! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca tahliye edildi
Gündem

Akit'in gündemden düşürmediği hukuksuzlukta geri adım! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca tahliye edildi

Psikolojisi bozuk kızının iftirası ve laikçi yobazların baskısıyla hapse atılan Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hoca, Yargıtay’ın ..
AK Parti’ye dönecek mi? Rasim Arı için kulisler hareketlendi
Spor

AK Parti’ye dönecek mi? Rasim Arı için kulisler hareketlendi

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın gelecek hafta AK Parti’ye katılmasının beklendiği ileri sürüldü.
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’nın avukatı Mehmet Okatan Akit’e konuştu! Bir alimi öldürüyorlar
Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’nın avukatı Mehmet Okatan Akit’e konuştu! Bir alimi öldürüyorlar

İstanbul’da yaşayan Hatice Kübra Gümüşel’in küçük yaşta evlendirildiği yalanıyla açılan davada, Yargıtay’ın bozma kararını değerlendiren Avu..
Bu 'TİP’lerden başka ne beklenir! Mizah kılıflı alçak saldırı
Gündem

Bu 'TİP’lerden başka ne beklenir! Mizah kılıflı alçak saldırı

Milli ve manevi değerlere hasım 'TİP'ler Tunceli’de peydah oldu. Eski TİP Milletvekili Barış Atay ile sözde oyuncu Bülent Emrah Parlak’ın ‘S..
Amerikan basınından çarpıcı tespit: İran, Vietnam’dan daha ağır bir yenilgi
Gündem

Amerikan basınından çarpıcı tespit: İran, Vietnam’dan daha ağır bir yenilgi

Amerikalı siyaset bilimci Paul Musgrave, Foreign Policy’deki analizinde İran savaşını Vietnam’dan daha ağır yenilgi olarak kaleme aldı. Anal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23