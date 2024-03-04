  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katil siyonistlere bir tek yaptırım yok! Rusya’ya ihracatta Türkiye sıkıntı yaşıyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Fatura ödeme talimatı faizleri uçtu

Düz dünyacıları sevindirecek haber

23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber

Dünyanın en büyüğü! Türkiye'ye dolar yağacak

Topraklarından petrol fışkıran Arap ülkesinden ilginç açıklama: Türkiye ile petrol konusunda anlaşmadık

ABD'li banka ilan etti: Türkiye'de dolar kuru o tarihte 3 lira düşecek

Eski vekil aldığı kulis bilgisini açıkladı: Yeniden Refah, seçime günler kala o partiye desteğini duyuracak

Bülent Arınç'tan tüm Türkiye'yi ilgilendiren hamle! Bakan beyle görüşüp isminin değiştirilmesini isteyeceğim

SGK uzmanı 'Yüzde yüz' diyerek paylaştı! 'Asgari ücrete ek zam gelecek'
Ekonomi
8
Katil siyonistlere bir tek yaptırım yok! Rusya’ya ihracatta Türkiye sıkıntı yaşıyor

2024-03-04 03:30:15
Katil siyonistlere bir tek yaptırım yok! Rusya’ya ihracatta Türkiye sıkıntı yaşıyor

Sivilleri hedef gözetmeksizin katleden İsrail'e tek bir yaptırım uygulamayan Batı ülkeleri ve baş şeytan ABD'nin Rusya politikası nedeniyle Türkiye ekonomisi zarar ediyor.

#1
Foto - Katil siyonistlere bir tek yaptırım yok! Rusya’ya ihracatta Türkiye sıkıntı yaşıyor

Para transferlerinde yaşanan sorun nedeniyle ticarette zorlu günlerin yaşandığı Rusya’ya ihracat kaybı yılın ilk iki ayında yüzde 37’ye dayandı. Bağımsız Devletler Topluluğu’na ihracat da aynı dönemde yüzde 13,6 daraldı. Rusya’ya işlerin canlı seyrettiği dönemde gemi yatırımı yapan armatörler ise ihracat yüklerinin düşmesi nedeniyle arz şoku yaşıyor.

#2
Foto - Katil siyonistlere bir tek yaptırım yok! Rusya’ya ihracatta Türkiye sıkıntı yaşıyor

Ukrayna Savaşı sonrası zirveye çıkan Türkiye-Rusya ticaretinde, yılbaşında başlayan para transferleri sorunları nedeniyle ihracat yılın ikinci ayında da kayıpla geçti. Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerine göre, şubat ayında Rusya’ya gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 düşerek 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Rusya, geçen yıl şubat ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 4’üncü ülke iken, bu yılın şubat ayında 8’inciliğe geriledi. Ocak-şubat aylarını kapsayan iki aylık toplam ihracat gerçekleşmesine bakıldığında ise, Rusya’ya ihracat geçen yılın ilk iki ayına göre yüzde 37 düşerek 1 milyar 298 milyon dolara indi. Söz konusu ülkeye ihracat, ocakta da yüzde 39 düşerek 631 milyon dolara olarak gerçekleşmişti. Rusya’dan ithalatta ise ocakta yaşanan yüzde 20’lik daralmanın ardından, şubatta da yüzde 1 gibi ihmal edilebilir bir düşüş görüldü. Bu ülkeden iki aylık ithalat ise, geçen yılın ocak-şubat dönemine göre yüzde 8 gerileyerek 8 milyar 480 milyon dolar olarak hesaplandı.

#3
Foto - Katil siyonistlere bir tek yaptırım yok! Rusya’ya ihracatta Türkiye sıkıntı yaşıyor

Rusya’ya ihracatın sektörel bazda performansına bakmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine mercek tutulduğunda, Rusya’ya yapılan iki aylık ihracatta 25 sektörün sadece 3’ünde artış görülürken, bu sektörler zeytin ve zeytinyağı, fındık ve mamulleri ile su ürünleri ve hayvansal mamuller oldu. Aynı dönemde, 7 sektördeki daralma yüzde 50’yi aştı. İlk iki ayda oransal olarak en fazla düşüş yaşanan sektör yüzde 88,4 ile tütün olurken, bu sektörü yüzde 71,6 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 57 ile de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri izledi. Değer bazında bakıldığında ise, bu ülkeye en fazla ihracatın yapıldığı kimya sektöründe kayıp iki ayda yüzde 33’ü bulurken, en fazla ihracat yapılan ikinci sektör yaş meyve ve sebzede düşüş yüzde 10,2; üçüncü sektör makine ve aksamlarında kayıp yüzde 23’e dayandı. Rusya’ya en fazla ihracat yapılan 4’üncü sektör olan otomotivde de iki ayda düşüş yüzde 13 olurken, para transferlerinde istisna getirilen hazır giyimde düşüş yüzde 5,6 ile sınırlı kaldı. Bu ülkeye yapılan ihracatta önemli bir payı bulunan elektrik elektronikte ise iki aydaki toplam daralma yüzde 51’i aştı.

#4
Foto - Katil siyonistlere bir tek yaptırım yok! Rusya’ya ihracatta Türkiye sıkıntı yaşıyor

Ukrayna Savaşı sonrası Türkiye’nin sadece Rusya’ya değil, bu ülkenin de içinde bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülke grubuna da ihracatı artmıştı. Hatırlanacağı gibi, geçen yıl Türkiye’nin neredeyse bütün ülke gruplarına ihracatı düşerken, BDT ülke grubuna ihracatı yüzde 16,6 artarak 24,5 milyar dolara ulaşmıştı. TİM verilerine göre, bu yılın ilk iki ayında ise Türkiye’nin BDT’ye ihracatı yüzde 13,6 gerileyerek 3 milyar 288 milyon dolara indi.

#5
Foto - Katil siyonistlere bir tek yaptırım yok! Rusya’ya ihracatta Türkiye sıkıntı yaşıyor

İhracatta düşüşün fitilini ateşleyen para transferlerindeki sorun sadece ihracatçıları değil, lojistik sektörünün de işlerini olumsuz etkiledi. Batı’nın ambargolarına paralel küresel armatörler Rusya’ya taşımalarını durdurmuş, oluşan boşluğu doldurmak için yerli armatörler filoyu yeni gemilerle büyütmüştü. Ancak para transferlerinde yaşanan sorun, armatörü de zor durumda bıraktı. EKONOMİ’ye konuşan yerli denizcilik şirketleri, Rusya’ya yönelik taşıma hacimlerinde çok belirgin bir azalma olduğuna dikkat çekerken, buna paralel zayıf seyreden navlunun da düşüşün hızlandığını dile getiriyor. Yük bağlantılarındaki düşüş nedeniyle bu hatta çalışan gemi kapasitesinde arz fazlası oluştuğunu belirten, yerli bir armatörlük şirketinin CEO’su, “Bir yandan para transferinde sorun yaşarken diğer yandan oluşan arz-talep dengesizliği nedeniyle bazı gemilerin boşta kalması, işleri çok keyifsiz hale getirdi. Öte yandan, artan maliyetler nedeniyle ambargoya dikkat etmeyen, sigorta ödemeyen, hesap yapmayan şirketlerle rekabet etmekte de giderek zorlanır hale geldik” diye konuştu.

#6
Foto - Katil siyonistlere bir tek yaptırım yok! Rusya’ya ihracatta Türkiye sıkıntı yaşıyor

Rusya ile yaşanan ödeme sorunları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 5 Ocak’ta Türkiye’ye yaptığı ziyarete denk gelmişti. Blinken’ın ziyaretinde bir dizi konunun gündeme geldiği, başlıklardan birinin de Rusya-Ukrayna Savaşı olduğu öğrenilmişti. Para transferlerinde yaşanan sorunu ilk kez EKONOMİ gazetesi gündeme getirirken, otomotivden tekstile kadar birçok sektör temsilcisi ödeme alamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını, hatta sorunun çözümündeki belirsizlik nedeniyle bazı ihracat siparişlerinin de kaçmaya başladığı dile getirmişti. Artan şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçmiş, ödeme alamayan firmaların bir listesini oluşturmuştu. Ardından özel alana yönelmiş bir kamu katılım bankası üzerinden hazır giyim, tekstil, ayakkabı ve gıda sektörüne getirilen istisna ile yapılan ihracatın bedelleri alınmaya başlanmıştı. Ancak banka transferleri geri döndüğü için ihracat bedelini alamayan ihracatçıların, ihracat hesaplarını kapatamamaları sorun olmaya devam ediyor. Bu nedenle firmalar, Rusya’nın, aralarında İran’ın da bulunduğu 33 ülkelik istisna listesine alınmasını istiyor. Ekonomi bürokrasisinin konu üzerinde çalıştığı ancak Batı’nın bankacılık sistemi üzerinde oluşturduğu ablukanın çok katı olduğu gelen bilgiler arasında.

#7
Foto - Katil siyonistlere bir tek yaptırım yok! Rusya’ya ihracatta Türkiye sıkıntı yaşıyor

Avrupa ülkelerinin bölgeye artan ihracatı dikkat çekiyor. Özellikle Kazakistan burada öne çıkan ülkelerden biri… İngiltere’nin Kazakistan’a ihracatı 1 Ekim 2022 - 30 Eylül 2023 döneminde, bir önceki 12 aylık döneme göre yüzde 89,2 artışla 1,8 milyar sterlin olarak gerçekleşti. Almanya’nın Kazakistan’a ihracatının yıllar içindeki seyrine bakıldığında, 2014-2017 yılları arasında 1,4-1,7 milyar dolar bandında seyreden ihracatın Rusya’ya yönelik yaptırımların devreye alındığı 2022 yılında 3,05 milyar dolar, 2023 yılında da 3,57 milyar dolara fırladığı görülüyor. İtalya da Kazakistan’a ihracatını savaş sonrası artıran ülkelerden… İtalya’nın bu ülkeye ihracatı 2021’deki 588 milyon dolar seviyesinden 2022’de yüzde 48 artışla 871 milyon dolara çıktı. Fransa’nın ise 2021’de 549 milyon dolar olan ihracatının 2022 yılında yüzde 64 artarak 1 milyar dolara dayandığı görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize en büyük müjdemiz bu olacak
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize en büyük müjdemiz bu olacak

Muğla mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. İkinci asra yakışır yeni kalkı..
Atıyor dedi rezil oldu… Al sana belge…. Tv100 televizyonunda yayınlanan gündem özel programında Torpil tartışması yaşandı
Gündem

Atıyor dedi rezil oldu… Al sana belge…. Tv100 televizyonunda yayınlanan gündem özel programında Torpil tartışması yaşandı

TV100 ekranlarında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ASKİ'de yaptığı torpili YeniAkit gazetesi yazarı Sinan Burhan b..
Kardeş ülke Pakistan'da başbakan belli oldu! İşte sandıktan çıkan isim
Dünya

Kardeş ülke Pakistan'da başbakan belli oldu! İşte sandıktan çıkan isim

Pakistan’da Pakistan Müslüman Ligi-Navaz’ın lideri eski Başbakan Şahbaz Şerif, parlamentoda yapılan oylamada yeniden başbakan seçildi...
Yeniden Refah'ta Doğan Aydal'ın önünü açtığı hakaret furyası sürüyor!
Siyaset

Yeniden Refah'ta Doğan Aydal'ın önünü açtığı hakaret furyası sürüyor!

Yeniden Refah Partisi'nin İncesu ilçe belediye başkan adayı tarafından bugün yapılan açıklama partinin Saadetleşme yolunda hızla ilerlediğin..
Karamollaoğlu hızlı trenle geldiği Sivas'ta hızlı treni eleştirdi!
Siyaset

Karamollaoğlu hızlı trenle geldiği Sivas'ta hızlı treni eleştirdi! "Ben aptal değilim"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım törenine katılmak üzere Ankara’dan Sivas’a, daha önceleri eleştird..
Kassam ve Kudüs Tugayları'ndan açıklama
Gündem

Kassam ve Kudüs Tugayları'ndan açıklama

İzzeddin Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugayları, bugün yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun araçlarına ve aske..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23