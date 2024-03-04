Katil siyonistlere bir tek yaptırım yok! Rusya’ya ihracatta Türkiye sıkıntı yaşıyor

Rusya’ya ihracatın sektörel bazda performansına bakmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine mercek tutulduğunda, Rusya’ya yapılan iki aylık ihracatta 25 sektörün sadece 3’ünde artış görülürken, bu sektörler zeytin ve zeytinyağı, fındık ve mamulleri ile su ürünleri ve hayvansal mamuller oldu. Aynı dönemde, 7 sektördeki daralma yüzde 50’yi aştı. İlk iki ayda oransal olarak en fazla düşüş yaşanan sektör yüzde 88,4 ile tütün olurken, bu sektörü yüzde 71,6 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 57 ile de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri izledi. Değer bazında bakıldığında ise, bu ülkeye en fazla ihracatın yapıldığı kimya sektöründe kayıp iki ayda yüzde 33’ü bulurken, en fazla ihracat yapılan ikinci sektör yaş meyve ve sebzede düşüş yüzde 10,2; üçüncü sektör makine ve aksamlarında kayıp yüzde 23’e dayandı. Rusya’ya en fazla ihracat yapılan 4’üncü sektör olan otomotivde de iki ayda düşüş yüzde 13 olurken, para transferlerinde istisna getirilen hazır giyimde düşüş yüzde 5,6 ile sınırlı kaldı. Bu ülkeye yapılan ihracatta önemli bir payı bulunan elektrik elektronikte ise iki aydaki toplam daralma yüzde 51’i aştı.