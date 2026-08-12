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Türkiye'ye denizin altından saldırmak artık imkansız: Su altı savunmasında yeni dönem resmen başladı

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Türkiye'ye denizin altından saldırmak artık imkansız: Su altı savunmasında yeni dönem resmen başladı

ASELSAN tarafından geliştirilen ASELBUOY P ve ASELBUOY POD, Türkiye'nin sualtı savunmasına önemli katkılar sunacak.

#1
Foto - Türkiye'ye denizin altından saldırmak artık imkansız: Su altı savunmasında yeni dönem resmen başladı

GDH Haber'de yer alan habere göre, ASELBUOY P, su altı tehditlerinin tespitine yönelik pasif akustik algılama kabiliyeti sağlarken, ASELBUOY POD Sonobuoyların farklı hava platformlarından güvenli ve etkin şekilde bırakılmasına imkân tanıyor. Bu iki sistemin birlikte kullanımıyla özellikle insansız hava platformlarına denizaltı tehditlerine karşı etkin bir Denizaltı Savunma Harbi yeteneği kazandırılıyor.

#2
Foto - Türkiye'ye denizin altından saldırmak artık imkansız: Su altı savunmasında yeni dönem resmen başladı

ASELBUOY P, Deniz Karakol Uçakları, İHA, helikopter gibi farklı platformlardan bırakılabiliyor. Görev bölgesine bırakıldıktan sonra hassas su altı sensörü ile akustik ortamı dinleyerek denizaltıları tespit edip ilgili bilgileri su yüzeyinde bulunan şamandıra içerisindeki haberleşme sistemi üzerinden gerçek zamanlı olarak hava ve su üstü platformlarına aktarıyor. Böylece operasyonel unsurların su altındaki tehditlere ilişkin akustik durumsal farkındalığının arttırılmasına katkı sağlıyor.

#3
Foto - Türkiye'ye denizin altından saldırmak artık imkansız: Su altı savunmasında yeni dönem resmen başladı

ASELBUOY POD, Sonobuoyların İHA platformlarına entegrasyonu için geliştirilmiş modüler bir atıcı sistem. Bu sistemler Sonobuoyların güvenli, kontrollü ve görev gereksinimlerine uygun şekilde bırakılmasını sağlıyor.

#4
Foto - Türkiye'ye denizin altından saldırmak artık imkansız: Su altı savunmasında yeni dönem resmen başladı

Farklı platformlara uyarlanabilen yapısıyla görev ihtiyaçlarına göre kullanılabilen ASELBUOY POD, farklı Sonobuoy tiplerinin bırakılmasına da imkân sağlayarak operasyonel esneklik sunuyor.

#5
Foto - Türkiye'ye denizin altından saldırmak artık imkansız: Su altı savunmasında yeni dönem resmen başladı

ASELSAN’ın yerli ve milli mühendislik gücüyle geliştirilen ASELBUOY P ve POD, Türkiye’nin denizaltı savunma harbi alanındaki kabiliyetlerini güçlendiriyor. Farklı hava platformlarında kullanılabilen bu çözüm ailesi, Mavi Vatan’ın güvenliğine katkı sağlarken Türkiye’nin su altı teknolojilerindeki yetkinliğini de ileriye taşıyor.

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