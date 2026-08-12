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Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

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Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Fenerbahçe’de Anderson Talisca sezona fırtına gibi başladı... Sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 resmi maçta da gol sevinci yaşayan Brezilyalı yıldızın başarısının arkasında yalnızca yetenek değil; özel çalışma düzeni, Ronaldo’dan aldığı profesyonellik dersi var…

#1
Foto - Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz’ı 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükselirken gecenin kahramanı yine Anderson Talisca oldu. Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıda penaltıdan attığı golle hem tur kapısını açtı hem de bu sezon çıktığı 4. resmi maçta 4. golüne ulaştı.

#2
Foto - Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Fenerbahçe’nin sezon başındaki en formda isimlerinden biri olan Anderson Talisca, resmi maçlarda yakaladığı gol serisiyle dikkat çekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce oynadığı 3 karşılaşmada da fileleri havalandıran Brezilyalı yıldız, Sturm Graz rövanşında da sahneye çıktı.

#3
Foto - Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı maçta penaltıdan golü bulan Talisca, Fenerbahçe’nin play-off yolculuğunda belirleyici isimlerden biri oldu. Bu performans, yalnızca Türkiye’de değil Avrupa’da da yeniden Talisca’nın adının konuşulmasını sağladı.

#4
Foto - Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Talisca’nın kısa sürede bu kadar etkili olmasının arkasında güçlü bir kişisel disiplin bulunuyor. Brezilyalı futbolcunun evini adeta özel bir antrenman merkezine çevirdiği belirtiliyor.

#5
Foto - Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Evinde soğuk havuz kullanan, ardından en az 15 dakika sauna yapan Talisca’nın ayrıca özel fizyoterapi alanı kurduğu biliniyor. Bu düzen, onun maç temposunu kaldırmasında ve sezon başından itibaren hazır görüntü vermesinde önemli bir rol oynuyor.

#6
Foto - Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Bugün golcü kimliğiyle öne çıkan Talisca, kariyerine aslında bu kadar ileri uçta başlamadı. Bahia döneminde daha geride oynayan Brezilyalı futbolcunun kariyerindeki büyük kırılma Benfica’da Jorge Jesus ile yaşandı.

#7
Foto - Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Jorge Jesus, Talisca’nın gol sezgisini fark ederek onu daha hücuma yakın bir role çekti. Brezilyalı oyuncu, orta saha çizgisinden uzaklaşıp forvet arkasında daha özgür hareket etmeye başladı. Bu değişim, Talisca’nın kariyer rotasını tamamen değiştirdi.

#8
Foto - Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Talisca daha önce yaptığı açıklamalarda, Jorge Jesus’un kendisine yalnızca pozisyon öğretmediğini; nasıl konumlanması, nasıl bitirmesi ve takımına nasıl daha fazla katkı vermesi gerektiğini de anlattığını dile getirmişti.

#9
Foto - Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Talisca, Jorge Jesus dönemini kolay bir öğrenme süreci olarak anlatmıyor. Tecrübeli teknik adamın kendisini çok zorladığını, sık sık uyardığını ve gelişmesi için büyük baskı kurduğunu söyleyen Brezilyalı yıldız, bu dönemi “acıyla öğrenme” olarak tanımlamıştı.

#10
Foto - Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Ancak bu zorlu süreç onun oyununu büyüttü. Benfica’da başlayan dönüşüm, Beşiktaş, Al-Nassr ve Fenerbahçe dönemlerinde de devam etti. Talisca’nın son yıllarda düzenli şekilde 20 gol barajının üzerine çıkması, bu pozisyon değişiminin kalıcı bir gole dönüşmesinin en net göstergesi oldu.

#11
Foto - Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Talisca’nın başarısında ihmal edilmemesi gereken bir diğer başlık ise Cristiano Ronaldo ile geçirdiği dönem. Al-Nassr’da Ronaldo ile aynı soyunma odasını paylaşan Brezilyalı futbolcu, ondan çok şey öğrendiğini açıkça ifade etti. Talisca’ya göre Ronaldo ile çalışmak, yalnızca aynı takımda oynamak değil, profesyonelliğin ne anlama geldiğini yakından görmekti. Beslenme, hazırlık, hedef belirleme ve vücuda bakma konusunda Ronaldo’nun yaklaşımı, Talisca üzerinde önemli bir etki bıraktı. Brezilyalı futbolcu, Ronaldo’nun özellikle Arap futbolcular için de büyük bir örnek olduğunu, onun gelişiyle birlikte sporculuk kültürüne dair bakışın değiştiğini söylemişti. Talisca’nın bugün evinde uyguladığı özel bakım ve çalışma düzeni de bu profesyonel bakışın sahadaki karşılığı olarak görülüyor.

#12
Foto - Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Talisca için İstanbul yalnızca yeni bir durak değil. Daha önce Beşiktaş formasıyla Türkiye’de önemli bir iz bırakan yıldız futbolcu, Fenerbahçe’ye gelirken şehri ve ülkeyi tanımanın kendisi için büyük avantaj olduğunu belirtmişti. Brezilyalı oyuncu, Türkiye’de kendisini iyi hissettiğini, İstanbul’un havasının kendisine iyi geldiğini ve yeniden Avrupa vitrinine çıkmak istediğini ifade etmişti. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hedefi de bu kararında etkili oldu. Bu motivasyon, sezon başındaki performansına da doğrudan yansımış durumda. Talisca, Fenerbahçe’de yalnızca forma giymek değil, kulübün hedeflerine golle katkı vermek istiyor.

#13
Foto - Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Talisca’nın en güçlü taraflarından biri de tek bir pozisyona sıkışmaması. Kariyerinde farklı bölgelerde görev alan Brezilyalı futbolcu, gerektiğinde forvet arkasında, gerektiğinde kenarda, gerektiğinde ise gol noktasına yakın bölgede oynayabiliyor. Bu çok yönlülük, Fenerbahçe’nin hücum planlarında ona geniş bir alan açıyor. Talisca yalnızca ceza sahasında bekleyen bir oyuncu değil; geriden gelip şut tehdidi oluşturan, duran toplarda etkili olan ve doğru anda ceza sahasına giren bir hücum silahı olarak öne çıkıyor.

#14
Foto - Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Talisca’nın Fenerbahçe’deki güçlü başlangıcının arkasında kişisel hedefleri de var. Brezilyalı futbolcu, son milli takım davetini Türkiye’de oynadığı dönemde almıştı. Bu nedenle yeniden Avrupa’da ve Fenerbahçe gibi göz önünde bir kulüpte sahne almak onun için önemli bir fırsat. Talisca daha önce yaptığı açıklamalarda, milli takım formasını giymenin her futbolcunun hayali olduğunu belirtmişti. Yaşın değil, sahadaki emeğin ve teslimiyetin daha önemli olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, Fenerbahçe’deki performansıyla yeniden radarın içine girmek istiyor.

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