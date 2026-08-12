Ronaldo detayı... Fenerbahçe’nin gol makinesi! Talisca’nın başarı sırrı şaşırttı

Talisca’nın başarısında ihmal edilmemesi gereken bir diğer başlık ise Cristiano Ronaldo ile geçirdiği dönem. Al-Nassr’da Ronaldo ile aynı soyunma odasını paylaşan Brezilyalı futbolcu, ondan çok şey öğrendiğini açıkça ifade etti. Talisca’ya göre Ronaldo ile çalışmak, yalnızca aynı takımda oynamak değil, profesyonelliğin ne anlama geldiğini yakından görmekti. Beslenme, hazırlık, hedef belirleme ve vücuda bakma konusunda Ronaldo’nun yaklaşımı, Talisca üzerinde önemli bir etki bıraktı. Brezilyalı futbolcu, Ronaldo’nun özellikle Arap futbolcular için de büyük bir örnek olduğunu, onun gelişiyle birlikte sporculuk kültürüne dair bakışın değiştiğini söylemişti. Talisca’nın bugün evinde uyguladığı özel bakım ve çalışma düzeni de bu profesyonel bakışın sahadaki karşılığı olarak görülüyor.