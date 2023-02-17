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Dünya
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Katar'dan Türkiye'ye büyük destek! Hatay’da yapılıyor

2023-02-17 13:06:19
Katar'dan Türkiye'ye büyük destek! Hatay’da yapılıyor

Depremin acısını yaşayan Türkiye'ye en çok destek yapan ülke

#1
Foto - Katar'dan Türkiye'ye büyük destek! Hatay’da yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Katar tarafından Hatay’ın Payas ilçesine 200 kişilik Sahra Hastanesi ve 2 bin kişilik çadır kent inşası Katar tarafından yapılıyor.

#2
Foto - Katar'dan Türkiye'ye büyük destek! Hatay’da yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin en fazla etkilediği Hatay’ın Payas ilçesine Katar tarafından 30 dönümlük alan üzerine inşa edilen 200 yataklı sahra hastanesi, 1000 kişilik çadır kent, 1 helikopter pisti yapım ve kurulum çalışması devam ediyor.

#3
Foto - Katar'dan Türkiye'ye büyük destek! Hatay’da yapılıyor

Yenişehir Mahallesi’ndeki kurulum çalışması hızla ilerleyen sahra hastanesinin ön kısmına helikopter pisti de oluşturuldu.

#4
Foto - Katar'dan Türkiye'ye büyük destek! Hatay’da yapılıyor

Hastane ve çadır kentin kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacağı belirtildi.

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