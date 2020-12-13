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Dünya
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Katar'da Türk Fırtınası! Körfeze 'Buradayız' mesajı

2020-12-13 18:29:15
Katar'da Türk Fırtınası! Körfeze 'Buradayız' mesajı

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, fırtına obüs topçu atışları icra etti.

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Foto - Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da yapılan tatbikat ile ilgil bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da yapılan tatbikat ile ilgil bilgi verdi.

#2
Foto - Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli personelimiz ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli personel 155/22 mm. fırtına obüs topçu atışları icra etti" ifadesine yer verildi.

#3
Foto - İşte MSB'nin paylaştığı tatbikat görüntüleri...

İşte MSB'nin paylaştığı tatbikat görüntüleri...

#4
Foto - İşte MSB'nin paylaştığı tatbikat görüntüleri...

İşte MSB'nin paylaştığı tatbikat görüntüleri...

#5
Foto - İşte MSB'nin paylaştığı tatbikat görüntüleri...

İşte MSB'nin paylaştığı tatbikat görüntüleri...

#6
Foto - İşte MSB'nin paylaştığı tatbikat görüntüleri...

İşte MSB'nin paylaştığı tatbikat görüntüleri...

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