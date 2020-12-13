2020-12-13 18:29:15 Katar'da Türk Fırtınası! Körfeze 'Buradayız' mesajı
Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, fırtına obüs topçu atışları icra etti.
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Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, fırtına obüs topçu atışları icra etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da yapılan tatbikat ile ilgil bilgi verdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli personelimiz ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli personel 155/22 mm. fırtına obüs topçu atışları icra etti" ifadesine yer verildi.
İşte MSB'nin paylaştığı tatbikat görüntüleri...
İşte MSB'nin paylaştığı tatbikat görüntüleri...
İşte MSB'nin paylaştığı tatbikat görüntüleri...
İşte MSB'nin paylaştığı tatbikat görüntüleri...
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