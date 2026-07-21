Rusya'dan Türkiye'ye karşı flaş karar: Soruşturma başlatıldı
Rusya Federal Tüketici Hakları ve İnsan Sağlığı Denetim Servisi, Türkiye'de yaşanan bir olay üzerine acil olarak soruşturma başlattı.
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Rusya Federal Tüketici Hakları ve İnsan Sağlığı Denetim Servisi, Türkiye'de yaşanan bir olay üzerine acil olarak soruşturma başlattı.
Antalya ilçesi Alanya'da endişe verici bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İlçede faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus turistlerin, zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. Rus makamları, Türk yetkililerle hızlıca temasa geçerek konu hakkında bilgi istedi.
Rusya’nın popüler tüketici hakları platformu SHOT Proverka'da yer alan haber, otelde tatil yapan Rus bir ailenin iddialarına dayanıyor. Ailesiyle birlikte bir otelde konakladıklarını belirten Rus turist, yaşadıkları kabusu şu sözlerle aktardı:
"Eşim ve çocuğum gece boyunca şiddetli kusma belirtileri gösterdi ve acilen hastaneye kaldırıldık. Yapılan ilk klinik muayenelerde kendilerine bakteriyel enfeksiyon teşhisi konuldu. Otelde bizim dışımızda rahatsızlanan çok sayıda kişi var. Sadece gün içerisinde 9 kişinin aynı şikayetlerle hastaneye sevk edildiğini öğrendik."
Zehirlenme iddialarının Rus medyasında geniş yankı bulmasının ardından Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) ve Antalya'daki Rus Başkonsolosluğu resmi olarak devreye girdi. Türk makamlarıyla irtibata geçen Rus yetkililer duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Rus Başkonsolosluğu: Türk makamlarından konuyla ilgili resmi bilgi talep edildi. Şu an için konsolosluğumuza doğrudan ulaşan resmi bir başvuru veya iddiaları destekleyecek somut bir kanıt bulunmamaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ATOR: Türk turizm ve sağlık yetkililerinin henüz otelde resmi bir salgın veya kitlesel zehirlenme vakası doğrulamadığını bildirdi. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek resmi yanıt bekleniyor.
Rusya Federal Tüketici Hakları ve İnsan Sağlığı Denetim Servisi'nin (Rospotrebnadzor) de iddialara dayanan haberler üzerine soruşturma başlattığı duyuruldu. Otel yönetiminden veya Sağlık Bakanlığı'ndan iddialara yönelik henüz resmi bir yalanlama ya da doğrulama gelmedi. KAYNAK: TURİZM AJANSI
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