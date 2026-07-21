Rusya'dan Türkiye'ye karşı flaş karar: Soruşturma başlatıldı

Rus Başkonsolosluğu: Türk makamlarından konuyla ilgili resmi bilgi talep edildi. Şu an için konsolosluğumuza doğrudan ulaşan resmi bir başvuru veya iddiaları destekleyecek somut bir kanıt bulunmamaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ATOR: Türk turizm ve sağlık yetkililerinin henüz otelde resmi bir salgın veya kitlesel zehirlenme vakası doğrulamadığını bildirdi. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek resmi yanıt bekleniyor.