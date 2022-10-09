Kastratovic: Türkiye'nin bölgedeki varlığı çok önemli!

Kastratovic, Türk mutfağının çok güzel olduğunu söyleyerek, “Sanırım bu benim en büyük sorunum. Gördüğünüz gibi tattığım her şeyi seviyorum” dedi. “Nereye giderseniz gidin, gerçekten farklı uygarlıkların kalıntılarını bulabilirsiniz” diyen Büyükelçi Kastratovic, “Bu uygarlık katmanlarını ve farklı uygarlıkları gerçekten görebilirsiniz. Türkiye'de birçok müzeyi ziyaret etme zevkini yaşadım. Şu anda, Kültür ve Turizm Bakanı'nı, bu müzeleri ilginç kılmak için ne kadar çaba harcadıklarını ve bu ülkenin kültürel mirasını korumak ve tanıtmak için ne kadar çaba harcadıklarını takdir etmeliyim. Dolayısıyla kültürel mirastan bahsettiğimizde buranın gerçekten eşsiz bir ülke olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.