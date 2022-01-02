2022-01-02 16:43:08 Kastamonu'da kar etkili oluyor
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi.
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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi.
Ilgaz Dağı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz geçidinde kar etkili oluyor.
Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğunlaşan kar ile ormanlar seyrine doyumsuz manzara sundu.
Kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi.
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