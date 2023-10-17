Kassam Tugayları'nın İsrail hazırlığı: Gazze'nin altında da Gazze var Üst Gazze yıkıldı alt Gazze İsrail’i bekliyor

"BM DAHİ BÖYLE BİR RİSKTEN BAHSEDİYORSA BU GERÇEKTEN DÜNYANIN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI..." Guterres'in açıklamalarını da BM'nin burada ortaya çıkan tehdidi ne kadar yüksekten algıladığı olarak yorumlamak lazım ki bu önemli. Dünya barışını ve barışı sürdürecek misyonlara sahip BM dahi burada böyle bir riskten bahsediyorsa bu gerçekten dünyanın karşı karşıya kaldığı riski öne çıkarıyor. Ancak bir o kadar da bunun çözümünde BM'nin artırması gereken rolü de ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu açıklamalardan ziyade BM'yi daha etkin bir şekliyle burada kolaylaştırıcı ve çözümün diplomasinin, barışın konuşulabilmesi için öncü olması gerektiğine inanıyorum.