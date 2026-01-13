  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Yeniakit Publisher
Mete Yarar'dan gündemi sarsacak istihbarat: O liderleri öldürecekler
Haber Merkezi

Mete Yarar'dan gündemi sarsacak istihbarat: O liderleri öldürecekler

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, ABD'nin Venezuela'da yaptığı darbenin başka ülkelere de sıçrayacağını söyledi.

#1
Foto - Mete Yarar'dan gündemi sarsacak istihbarat: O liderleri öldürecekler

Haber Global ekranlarında konuşan Mete Yarar, ABD'nin bir ülkede rejimi değiştirmek istiyorsa bu gayesinden asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

#2
Foto - Mete Yarar'dan gündemi sarsacak istihbarat: O liderleri öldürecekler

Yarar, Güney Amerika'da Küba başta olmak üzere ABD'ye karşı çıkan tüm liderlerin öldürülebileceğini belirtti.

#3
Foto - Mete Yarar'dan gündemi sarsacak istihbarat: O liderleri öldürecekler

Yarar yaptığı açıklamada, "ABD'nin Venezuela'daki bu harekatı burada kalmaz. Küba'daki değişiklik konusu lafta olmayacak. 15 bin piyade bölgede. ABD birçok kez Küba'da darbe yapmaya çalışmıştır, başarılı olana kadar devam ettirmişlerdir. ABD hükümeti düşüremediği yerlerde baskıya her zaman devam eder.

#4
Foto - Mete Yarar'dan gündemi sarsacak istihbarat: O liderleri öldürecekler

Asla pes etmezler. Şili'de yaptıkları ortada darbe yapmışlardı. Buradaki güç gösterisi sadece Maduro'nun alınmasıyla olamaz. ABD dediğini kabul ettirmek istiyor. ABD açık bir şekilde Çin ile mücadele veriyor. ABD, Maduro'dan sonra düşüremediği hükümet liderlerini öldürecektir.

#5
Foto - Mete Yarar'dan gündemi sarsacak istihbarat: O liderleri öldürecekler

ABD'nin artık frene basacak durumu kalmadı. Yaşananlar yalnızca Maduro üzerinden okunmamalı. ABD zaten petrol ve doğalgaz ihraç eden ülke konumuna geldi. Venezuela açılımı sadece petrol ve doğalgaz değil. Venezuela bir zamanların Rusya'nın Kübası gibi. Asimetrik savaş daha sertleşerek ilerliyor" dedi.

