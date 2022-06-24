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Sağlık
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Kaşıkla hastalık testi 1 dakika sürüyor! İnanılmaz sonuçlar ortaya çıkıyor

2022-06-24 10:02:37
Kaşıkla hastalık testi 1 dakika sürüyor! İnanılmaz sonuçlar ortaya çıkıyor

İnsan bazen kendini ihmal ediyor ve sağlık için kendi yöntemlerini bulmaya çalışıyor. Peki, bir kaşıkla sağlık testi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Kaşık testindeki belirtiler ciğer, böbrek ve şeker hastalığı gibi birçok sağlık sorununu ortaya çıkarıyor. İşte yapmanız gerekenler…Kaşıkla 1 dakikada kendinize sağlık testi yapabilirsiniz. İlk duyduğunuzda çılgınca gelebilir, ama okuyunca her şeyin bir açıklaması olduğunu göreceksiniz. İşte kaşıkla sağlık testinin yapılışı... Bu test sabah ilk iş olarak aç karnına yapılmalıdır. Bu kaşık testini yapmadan önce su içmekten kaçının.

#1
Foto - KAŞIKLA SAĞLIK TESTİ NASIL YAPILIR? Bir kaşık alın ve tabanını dilinizin tüm yüzeyine sürün. Tükürüğünüzle ıslatın. Kaşığı plastik bir torbaya koyun ve güneşin veya herhangi bir parlak ışığın altında saklayın. Bir dakika sonra kaşığı poşetten çıkarın. Tabana dokunmaktan kaçının.

KAŞIKLA SAĞLIK TESTİ NASIL YAPILIR? Bir kaşık alın ve tabanını dilinizin tüm yüzeyine sürün. Tükürüğünüzle ıslatın. Kaşığı plastik bir torbaya koyun ve güneşin veya herhangi bir parlak ışığın altında saklayın. Bir dakika sonra kaşığı poşetten çıkarın. Tabana dokunmaktan kaçının.

#2
Foto - SONUÇLAR Kaşıkta herhangi bir leke veya hoş olmayan bir koku bulamıyorsanız, iç organlarınız mükemmel durumda demektir. KAŞIKTAKİ KOKUYA GÖRE HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKIYOR Hoş olmayan koku, akciğer sorununun bir göstergesi olabilir. Bu, ciğerlerinizdeki bir enfeksiyonun belirtisi olabilir. Kaşığınız amonyak gibi kokuyorsa (güçlü, keskin bir koku) bu, bazı böbrek rahatsızlıklarının göstergesidir. Meyveli bir koku varsa, şeker hastası olabilirsiniz. Bu, kokuyu tatlı ve meyveli yapan ketonların varlığı nedeniyle olur.

SONUÇLAR Kaşıkta herhangi bir leke veya hoş olmayan bir koku bulamıyorsanız, iç organlarınız mükemmel durumda demektir. KAŞIKTAKİ KOKUYA GÖRE HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKIYOR Hoş olmayan koku, akciğer sorununun bir göstergesi olabilir. Bu, ciğerlerinizdeki bir enfeksiyonun belirtisi olabilir. Kaşığınız amonyak gibi kokuyorsa (güçlü, keskin bir koku) bu, bazı böbrek rahatsızlıklarının göstergesidir. Meyveli bir koku varsa, şeker hastası olabilirsiniz. Bu, kokuyu tatlı ve meyveli yapan ketonların varlığı nedeniyle olur.

#3
Foto - KAŞIKTA LEKELER VARSA NE OLUR? Beyaz leke solunum yolu enfeksiyonunu gösterir. Bu beyaz birikim, vücutta bulunan çeşitli enfeksiyon ve virüslerden kaynaklanır. Mor leke, zayıf kan dolaşımı, bronşit veya yüksek kolesterol seviyelerinin bir işaretidir. Bronşit, kan dolaşımına oksijen getiren hava dalgalarını azaltır ve bu da mor bir lekeye neden olabilir. Kaşıktaki sarı lekeler, tiroid bezinin işlev bozukluğunun bir işaretidir. Bu lekeler kalın bir kaplamaya sahip olacaktır. Beta-karotenin A vitaminine dönüşümü tiroid hormonuna bağlıdır. Bir eksiklik, sarımsı bir karoten birikimi gösterebilir. Turuncu leke, böbrek hastalığınız olduğu anlamına gelir. Kronik böbrek hastalığı, ağız dokularının anemi nedeniyle solmasına veya karoten benzeri birikintiler nedeniyle turuncu olmasına neden olabilir.

KAŞIKTA LEKELER VARSA NE OLUR? Beyaz leke solunum yolu enfeksiyonunu gösterir. Bu beyaz birikim, vücutta bulunan çeşitli enfeksiyon ve virüslerden kaynaklanır. Mor leke, zayıf kan dolaşımı, bronşit veya yüksek kolesterol seviyelerinin bir işaretidir. Bronşit, kan dolaşımına oksijen getiren hava dalgalarını azaltır ve bu da mor bir lekeye neden olabilir. Kaşıktaki sarı lekeler, tiroid bezinin işlev bozukluğunun bir işaretidir. Bu lekeler kalın bir kaplamaya sahip olacaktır. Beta-karotenin A vitaminine dönüşümü tiroid hormonuna bağlıdır. Bir eksiklik, sarımsı bir karoten birikimi gösterebilir. Turuncu leke, böbrek hastalığınız olduğu anlamına gelir. Kronik böbrek hastalığı, ağız dokularının anemi nedeniyle solmasına veya karoten benzeri birikintiler nedeniyle turuncu olmasına neden olabilir.

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