Kaşıkla hastalık testi 1 dakika sürüyor! İnanılmaz sonuçlar ortaya çıkıyor

KAŞIKTA LEKELER VARSA NE OLUR? Beyaz leke solunum yolu enfeksiyonunu gösterir. Bu beyaz birikim, vücutta bulunan çeşitli enfeksiyon ve virüslerden kaynaklanır. Mor leke, zayıf kan dolaşımı, bronşit veya yüksek kolesterol seviyelerinin bir işaretidir. Bronşit, kan dolaşımına oksijen getiren hava dalgalarını azaltır ve bu da mor bir lekeye neden olabilir. Kaşıktaki sarı lekeler, tiroid bezinin işlev bozukluğunun bir işaretidir. Bu lekeler kalın bir kaplamaya sahip olacaktır. Beta-karotenin A vitaminine dönüşümü tiroid hormonuna bağlıdır. Bir eksiklik, sarımsı bir karoten birikimi gösterebilir. Turuncu leke, böbrek hastalığınız olduğu anlamına gelir. Kronik böbrek hastalığı, ağız dokularının anemi nedeniyle solmasına veya karoten benzeri birikintiler nedeniyle turuncu olmasına neden olabilir.