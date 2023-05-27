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Yaşam
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"Kaşıkçı" kuşları görüntülendi

2023-05-27 14:24:50
"Kaşıkçı" kuşları görüntülendi

Güney Yarımküreden dönen ‘Kaşıkçı’ kuşları objektiflere yakalandı.

#1
Foto - "Kaşıkçı" kuşları görüntülendi

Kuş göçünün devam ettiği Iğdır'a gelen "Kaşıkçı" kuşları, Ağrı Dağı eteklerinde kameralara yansıdı. Yurdun önemli kuş alanlarını barındıran Iğdır, havaların ısınmasıyla Güney Yarımküreden Kuzey Yarımküreye göçen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Birçok kuş türünü bir arada barındıran önemli noktalardan biri ise Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan Karasu sulak alanı.

#2
Foto - "Kaşıkçı" kuşları görüntülendi

Bu alana gelen kuşlar arasında kaşıkçı (Platalea leucorodia) kuşu da yer alıyor. Göçle gelen ve Karasu sulak alanına inen kaşıkçı kuşları, bölgede çalışma yapan kuş bilimcileri ve AA ekibince görüntülendi. Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, Karasu sulak alanının önemli bir alan olduğunu söyledi.

#3
Foto - "Kaşıkçı" kuşları görüntülendi

Bu alanın birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çelik, "Yılın her döneminde yerli ve göçmen kuşlar için önemli bir uğrak yeri. Gözlemlerimiz esnasında burada kaşıkçı türünü görüntüledik, hem fotoğrafını hem de kaydını aldık." dedi. Çelik, "Bu bölge için görüntülemeyi ilk defa biz bu alanda gerçekleştirdik. Kaşıkçı önemli bir tür, 2 birey gözlemledik. Bundan sonraki gözlemlerimizde tür belki bu alanı sıklıkla kullanabilir. Yine biz bu alanda çalışmalarımızı sıklıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

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