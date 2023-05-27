"Kaşıkçı" kuşları görüntülendi

Bu alanın birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çelik, "Yılın her döneminde yerli ve göçmen kuşlar için önemli bir uğrak yeri. Gözlemlerimiz esnasında burada kaşıkçı türünü görüntüledik, hem fotoğrafını hem de kaydını aldık." dedi. Çelik, "Bu bölge için görüntülemeyi ilk defa biz bu alanda gerçekleştirdik. Kaşıkçı önemli bir tür, 2 birey gözlemledik. Bundan sonraki gözlemlerimizde tür belki bu alanı sıklıkla kullanabilir. Yine biz bu alanda çalışmalarımızı sıklıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.