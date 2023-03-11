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Hayat-Aktüel
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Kasaplarda Ramazan hareketliliği başladı

2023-03-11 23:18:53
Kasaplarda Ramazan hareketliliği başladı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte kasaplarda da hareketlilik yaşanıyor.

#1
Foto - Kasaplarda Ramazan hareketliliği başladı

Kdz. Ereğli’nin köklü kasaplarından Abdullah Başkan, “Fiyatların düşmesi taraftarıyız. Et hammaddedir. Bizim kültürümüzde etsiz sofra olmaz. Az da olsa, çok da olsa yemeklerimizde kullanırız.

#2
Foto - Kasaplarda Ramazan hareketliliği başladı

Deprem felaketinin yaşandığı bölgenin hayvancılık açısından önemli olduğunu biliyoruz. Köylerimizde bence 3-5 hayvandan ne olur demeyelim kendi imkanlarımız doğrultusunda tavuk, küçükbaş, büyükbaş bakalım.

#3
Foto - Kasaplarda Ramazan hareketliliği başladı

Biz kestiğimiz hayvanları dinlendirmekteyiz. Ramazan ayı sürecince et ürünlerinin ızgara yapılarak veya sebzeli güveç yapılarak tüketilmesini öneririm” dedi.

#4
Foto - Kasaplarda Ramazan hareketliliği başladı

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