Kars’ta yoğun mesai! Gece gündüz çalışıyorlar

Şeker pancarı üreticisi Deniz Danyıldız da nisan ve mayıs ayında pancar serüveninin başladığını anlatarak, "Büyük emekler verip getirdiğimiz pancar sezonumuzun sonuna gelmek üzereyiz. Hava şartları da bizi bayağı sıkıştırdı. Hava çok soğuk olmasına rağmen pancarları kar altında bırakmamak için hummalı bir çalışma yapıyoruz. Bitirenler bitirmeyenlere yardımcı oluyor. Konu komşu herkes birbirine destek oluyor. Allah bin bereket versin sezonumuzu bitirmek üzereyiz." diye konuştu.