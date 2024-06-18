2024-06-18 08:32:05 Kars’ta toprak altındaki tarih gün yüzüne çıkarılıyor
“Dünya Kenti”, “Medeniyetler Beşiği”, “Binbir Kilise” ve “40 Kapılı Şehir” olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri’nde toprak altındaki tarih, 8 ayrı noktada yürütülen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor. Kars’ta bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini alan Ani Ören Yeri'nde, tarihi eser ve kalıntıların gün yüzüne çıkartılması için aralarında sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar ve öğrencilerinde bulunduğu 35 kişilik ekip, 8 ayrı noktada kazı çalışması yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi (KAÜ) işbirliğinde yürütülen kazı çalışmalarıyla toprak altında bulunan tarih, yürütülen kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılarak Kars turizmine kazandırılıyor.