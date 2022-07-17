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Doğa
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Kars'ta mest eden görüntü! Renk cümbüşü havadan görüntülendi

2022-07-17 08:58:12
Kars'ta mest eden görüntü! Renk cümbüşü havadan görüntülendi

Kars’ta doğada yaşanan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

#1
Foto - Son yılların en canlı yazının yaşandığı Kars’ta rengarenk açan çiçekler, kenti ayrı bir güzelliğe bürüdü.

Son yılların en canlı yazının yaşandığı Kars’ta rengarenk açan çiçekler, kenti ayrı bir güzelliğe bürüdü.

#2
Foto - Adeta Karadeniz iklimin yaşandığı Kars’ta çiçeklerin gökyüzü ve baraj gölüyle bütünleşmesi görenleri adeta mest etti.

Adeta Karadeniz iklimin yaşandığı Kars’ta çiçeklerin gökyüzü ve baraj gölüyle bütünleşmesi görenleri adeta mest etti.

#3
Foto - Kars-Ardahan-Göle karayolunun baraj suları altında kaldığı Boğazköy bölgesinde baraj gölünün etrafında açan çiçekler drone ile havadan görüntülendi.

Kars-Ardahan-Göle karayolunun baraj suları altında kaldığı Boğazköy bölgesinde baraj gölünün etrafında açan çiçekler drone ile havadan görüntülendi.

#4
Foto - Renk cümbüşü yaşanan Kars’ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Renk cümbüşü yaşanan Kars’ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

#5
Foto - Kars'taki renk cümbüşü...

Kars'taki renk cümbüşü...

#6
Foto - Kars'taki renk cümbüşü...

Kars'taki renk cümbüşü...

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