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Kars’ta feci kaza! Bahçe duvarı 4 can aldı

2022-01-01 07:09:39
Kars’ta feci kaza! Bahçe duvarı 4 can aldı

Kars'ta otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, Ali Gaffar Okkan Bulvarında seyreden Alperen Demiral yönetimindeki 36 SE 555 plakalı otomobil, Mihralibey Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Ali Gaffar Okkan Bulvarında seyreden Alperen Demiral yönetimindeki 36 SE 555 plakalı otomobil, Mihralibey Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.

#2
Foto - Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde, sürücüyle otomobilde bulunan Volkan, Elif Demiral ve Tekin Alın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde, sürücüyle otomobilde bulunan Volkan, Elif Demiral ve Tekin Alın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

#4
Foto - . Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki B.A. sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki B.A. sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

#5
Foto - Kazazedelerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazazedelerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

#6
Foto - Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

#7
Foto - Feci kazadan son görüntüler...

Feci kazadan son görüntüler...

#8
Foto - Feci kazadan son görüntüler...

Feci kazadan son görüntüler...

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