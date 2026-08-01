David Ben-Basat’tan çok konuşulacak Türkiye çıkışı: Göz ardı edilemeyecek bir durum var

Türkiye'nin gücünün sadece askeri kapasitesine değil, coğrafi konumuna da dayandığını ifade eden Ben-Basat, şunları kaydetti: “"Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik rotalarında ve enerji tedarikinde yaşanan sürekli aksamalar, Avrupa'nın alternatif enerji yollarına ne kadar acil ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye, Asya, Kafkasya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan doğalgaz ve petrol boru hatları ile transit altyapısı için bir merkez haline geldi."”