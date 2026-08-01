Mansur Yavaş’ın zabıtaları kimi bekliyor? Togo takıntısı kazaya sebep oldu

TOGO Kuleleri'nin sahibi eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı ve Eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, geçmişte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında ciddi iddialarda bulunmuştu. Aygün, TMMOB lehine verilen mahkeme kararının üst mahkemeye taşınmaması karşılığında kendisinden 25 milyon TL istendiğini öne sürmüş, bu iddiaları nedeniyle Mansur Yavaş ile bazı belediye meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aygün, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Kız kardeşimi iki tane meclis üyesi aradı, 'abinle görüşmek istiyoruz' dediler. Ofisime geldiler. 'Abi sen bize bir şey söyle de biz bunu bağlayalım' dediler. 'Neyi bağlayacaksınız?' dedim. '25 milyon' dediler. Ben de 'Hayatımda kimseye haraç vermedim' dedim ve gönderdim. Bunların hepsinin kaydı var." Mansur Yavaş ise söz konusu iddiaları reddetmiş, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Taraflar arasındaki hukuki süreç uzun süre kamuoyunun gündeminde yer aldı. Son yaşanan kazanın ardından vatandaşlar, Ankara'da trafik ve yaya güvenliği konusunda çözüm beklerken TOGO Kuleleri önünde günün 24 saati zabıta bekletilmesinin kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin yeni soru işaretleri doğurduğunu ifade etti. Özellikle kaldırımın zabıta aracı tarafından kullanılması nedeniyle yayaların yoğun araç trafiğinin bulunduğu Eskişehir Yolu'na inmek zorunda kaldığını belirten vatandaşlar, uygulamanın gözden geçirilmesini isterken, yaşanan kazanın da bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.