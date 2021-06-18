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Sağlık
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Karpuzdaki tehlike! Böyle görünüyorsa sakın yemeyin

2021-06-18 16:18:09
Karpuzdaki tehlike! Böyle görünüyorsa sakın yemeyin

Mevsimsel bir meyve olan karpuz yaz aylarının gelmesiyle sofralarımızda yer almaya başladı. Karpuzun nasıl seçileceğine dair türlü rivayetler var. Bazen çok iyi karpuz seçseniz de bu kötü çıkabiliyor. Öte yandan karpuzla ilgili bir tehlike de ortaya çıkmaya başladı.

#1
Foto - Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvesi olan karpuz, en lezzetli serinleme yollarından biri olarak görülüyor. Özellikle karpuzu seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Birçok kişi lezzetli karpuzu bulmakta zorlanıyor. Peki karpuzun iyisi ve kötüsü nasıl anlaşılıyor? İşte karpuz seçmenin püf noktaları... Karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi olabilir.

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvesi olan karpuz, en lezzetli serinleme yollarından biri olarak görülüyor. Özellikle karpuzu seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Birçok kişi lezzetli karpuzu bulmakta zorlanıyor. Peki karpuzun iyisi ve kötüsü nasıl anlaşılıyor? İşte karpuz seçmenin püf noktaları... Karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi olabilir.

#2
Foto - Bu çatlaklar, forchlorfenuron adındaki büyümeyi artırıcı kimyasalın sonucunda oluşuyor. Forchlorfenuron, ABD gibi bazı ülkelerde kullanımı resmi dairelerce onaylanmış, birkaç hormon maddesinden birisi. Ancak bu kimyasalın sanıldığı kadar masum olmadığını söyleyenler de var. Bazı sağlıkçılar ve çevreciler, bu kimyasalın vücuda girmesi sonucunda kanseri tetikleyebileceğini söylemekte. Oysa ABD Gıda Dairesi bunun aksini iddia ederek, yapılan çalışmalarda insanlar ve hayvanlar üzerinde herhangi bir yan etki görülmediğini belirtiyor. Resmi makamların güvenli raporlarına rağmen sivil kuruluşların iddiaları devam ediyor. İddialara göre, forchlorfenuron isimli büyüme hormonu kanseri tetiklemesinin yanı sıra bir nörotoksin olarak da tehlike arz ediyor. Yani beyin sağlığı açısından son derece zararlı. Tehlike uyarılarını ciddiye alanların yapabilecekleri tek şey bu kimyasalın kullanıldığı ürünleri ayırt edebilmek. Çünkü resmi raporlara göre sağlıklı olan forchlorfenuron hormonunun kısa vadede yasaklanması zor.

Bu çatlaklar, forchlorfenuron adındaki büyümeyi artırıcı kimyasalın sonucunda oluşuyor. Forchlorfenuron, ABD gibi bazı ülkelerde kullanımı resmi dairelerce onaylanmış, birkaç hormon maddesinden birisi. Ancak bu kimyasalın sanıldığı kadar masum olmadığını söyleyenler de var. Bazı sağlıkçılar ve çevreciler, bu kimyasalın vücuda girmesi sonucunda kanseri tetikleyebileceğini söylemekte. Oysa ABD Gıda Dairesi bunun aksini iddia ederek, yapılan çalışmalarda insanlar ve hayvanlar üzerinde herhangi bir yan etki görülmediğini belirtiyor. Resmi makamların güvenli raporlarına rağmen sivil kuruluşların iddiaları devam ediyor. İddialara göre, forchlorfenuron isimli büyüme hormonu kanseri tetiklemesinin yanı sıra bir nörotoksin olarak da tehlike arz ediyor. Yani beyin sağlığı açısından son derece zararlı. Tehlike uyarılarını ciddiye alanların yapabilecekleri tek şey bu kimyasalın kullanıldığı ürünleri ayırt edebilmek. Çünkü resmi raporlara göre sağlıklı olan forchlorfenuron hormonunun kısa vadede yasaklanması zor.

#3
Foto - Bu yöntemler, konu üzerine kafa yoran hormon karşıtı aktivistler tarafından ortaya konmuş. Hormon karşıtlarının dikkat çektiği en önemli belirti meyvenin yapısında meydana gelen çatlaklar. Forchlorfenuron büyümeyi hızlandırdığı için, hızlandırılmış büyüme sonrasında bu çatlaklar belirgin olarak görülüyor. Forchlorfenuron kullanılan meyveler doğalları gibi, hatta bazen doğallarından daha fazla canlı ve olgun görünebilir. Bu görüntü albesini yüksek ürünlere sebebiyet verse de, iş tat konusuna gelince durum değişiyor. Canlı ve olgun görünen karpuz, ısırdığınızda yavan bir tat veriyorsa, maalesef forchlorfenuron veya benzeri bir hormona maruz kalmış olabilir. Çünkü zamanından önce olgunlaşan meyve, kendi aromasını geliştiremeden hasat ediliyor. Kullanılan hormon karpuzu zamanından önce olgunlaştırdığı için bu durum meyvedeki su oranını da etkiliyor. Meyve, olması gerektiği zamandan önce olgunlaştığı için bünyesinde yeteri kadar sıvı barındıramıyor. Forchlorfenuron hormonu meyveyi o kadar çabuk olgunlaştırıyor ki, karpuzun sevdiğimiz kırmızı rengi tam olarak oluşamıyor. Canlı ve parlak görünen kabuğun altından çıkan bu beyaza çalan kırmızı maalesef büyüme hormonunun belirtilerinden. Hormonun sonucu olarak vaktinden önce olgunlaşan karpuzun çekirdekleri alışık olduğumuz siyah renkten çok uzak. Hormonlu karpuzlarda, siyah ve kalın çekirdekler yerine beyaz ve ince çekirdekler görülüyor. Ancak bu beyaz çekirdek tüyosu sadece normal karpuz için geçerli. Bunu beyaz çekirdekli karpuz cinsiyle karıştırmayın.

Bu yöntemler, konu üzerine kafa yoran hormon karşıtı aktivistler tarafından ortaya konmuş. Hormon karşıtlarının dikkat çektiği en önemli belirti meyvenin yapısında meydana gelen çatlaklar. Forchlorfenuron büyümeyi hızlandırdığı için, hızlandırılmış büyüme sonrasında bu çatlaklar belirgin olarak görülüyor. Forchlorfenuron kullanılan meyveler doğalları gibi, hatta bazen doğallarından daha fazla canlı ve olgun görünebilir. Bu görüntü albesini yüksek ürünlere sebebiyet verse de, iş tat konusuna gelince durum değişiyor. Canlı ve olgun görünen karpuz, ısırdığınızda yavan bir tat veriyorsa, maalesef forchlorfenuron veya benzeri bir hormona maruz kalmış olabilir. Çünkü zamanından önce olgunlaşan meyve, kendi aromasını geliştiremeden hasat ediliyor. Kullanılan hormon karpuzu zamanından önce olgunlaştırdığı için bu durum meyvedeki su oranını da etkiliyor. Meyve, olması gerektiği zamandan önce olgunlaştığı için bünyesinde yeteri kadar sıvı barındıramıyor. Forchlorfenuron hormonu meyveyi o kadar çabuk olgunlaştırıyor ki, karpuzun sevdiğimiz kırmızı rengi tam olarak oluşamıyor. Canlı ve parlak görünen kabuğun altından çıkan bu beyaza çalan kırmızı maalesef büyüme hormonunun belirtilerinden. Hormonun sonucu olarak vaktinden önce olgunlaşan karpuzun çekirdekleri alışık olduğumuz siyah renkten çok uzak. Hormonlu karpuzlarda, siyah ve kalın çekirdekler yerine beyaz ve ince çekirdekler görülüyor. Ancak bu beyaz çekirdek tüyosu sadece normal karpuz için geçerli. Bunu beyaz çekirdekli karpuz cinsiyle karıştırmayın.

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