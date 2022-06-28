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Sağlık
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Karpuza limon sıkmanın muhteşem etkisi

2022-06-28 20:21:29
Karpuza limon sıkmanın muhteşem etkisi

Yaz mevsiminin vazgeçilmezi karpuza limon sıkıp yemenin sağlığınıza faydaları saymakla bitmiyor.

#1
Foto - Sıcak havalarda ferahlatan bir lezzet şöleni sunan karpuz, aynı zamanda binbir derdin şifasını barındırıyor.

Sıcak havalarda ferahlatan bir lezzet şöleni sunan karpuz, aynı zamanda binbir derdin şifasını barındırıyor.

#2
Foto - Kan basıncından nem seviyesine kadar vücuda sıcak yaz günlerinde oldukça iyi gelen karpuz, içerdiği su miktarı ve vitaminler sayesinde sağlığın dostu sayılıyor.

Kan basıncından nem seviyesine kadar vücuda sıcak yaz günlerinde oldukça iyi gelen karpuz, içerdiği su miktarı ve vitaminler sayesinde sağlığın dostu sayılıyor.

#3
Foto - Ancak karpuzun faydaları arasında en dikkat çekici olanlardan birisi de cinsel hayata etkisi.

Ancak karpuzun faydaları arasında en dikkat çekici olanlardan birisi de cinsel hayata etkisi.

#4
Foto - Viagra olarak bilinen libido arttırıcıdan daha etkili ve doğal olduğu söylenen karpuz, cinsel istek ve iktidarsızlık sorunu yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor.

Viagra olarak bilinen libido arttırıcıdan daha etkili ve doğal olduğu söylenen karpuz, cinsel istek ve iktidarsızlık sorunu yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor.

#5
Foto - Libidoya karpuz-limon desteği ABD’de yapılan son araştırmaya göre, karpuzda bulunan “citrulline” adlı madde, erkeklerde rastlanan ereksiyon bozukluğunu önlüyor ve tedavi ediyor.

Libidoya karpuz-limon desteği ABD’de yapılan son araştırmaya göre, karpuzda bulunan “citrulline” adlı madde, erkeklerde rastlanan ereksiyon bozukluğunu önlüyor ve tedavi ediyor.

#6
Foto - Özellikle üzerine limon sıkılarak tüketilen birkaç dilim karpuz, antioksidan etkiye sahip olması vesilesiyle dolaşım sistemine etki ederek cinselliği daha aktif hale getirebiliyor.

Özellikle üzerine limon sıkılarak tüketilen birkaç dilim karpuz, antioksidan etkiye sahip olması vesilesiyle dolaşım sistemine etki ederek cinselliği daha aktif hale getirebiliyor.

#7
Foto - Öte yandan libidoyu arttırmanın stres, beslenme ve ruh hali ile ilişkisini de göz ardı etmemek gerekiyor.

Öte yandan libidoyu arttırmanın stres, beslenme ve ruh hali ile ilişkisini de göz ardı etmemek gerekiyor.

#8
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