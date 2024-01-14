2024-01-14 12:42:29 Karneler ne zaman alınacak? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Kaç puanla alınır?
MEB tarafından öğrencilere 19 Ocak Cuma günü karneler verilecek. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler takdir-teşekkür belgesi hesaplamasının nasıl yapılacağını araştırmaya koyuldu. Ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf öğrencileri dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalışmıştı. e-Okul notları ile karne notu hesaplamaları yapılıyor. Peki takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır?