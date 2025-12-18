Suudi Arabistan, Fas, BAE, Mısır, Irak... Çok kısa bir zamanda olumsuz hava koşulları etkili olacak

Suudi Arabistan! Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklıklarda keskin düşüş beklendiğini belirterek, vatandaşları resmi güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı. Merkez, bugünden itibaren Tebuk ve Hail bölgelerinde kar yağışı ihtimalinin izlendiğini, sıcaklıkların donma noktasının altına düşebileceğini bildirdi. Ayrıca bugün ve yarın ülkenin çeşitli bölgelerinde toz ve kum taşıyan kuvvetli rüzgarlar ile dalga yüksekliği iki metreyi aşan deniz koşullarının görülebileceği uyarısı yapıldı. Riyad ve Doğu Bölgesi başta olmak üzere bazı bölgeler için şiddetli gök gürültülü fırtına ve dolu beklentisiyle kırmızı (şiddetli) ve turuncu (orta) düzeyde uyarılar yayımlandı. Katar! Katar Meteoroloji Dairesi, yarın sabaha kadar yağış ihtimalinin yeniden artacağını belirtti. Açıklamada, zaman zaman gök gürültülü fırtınalar, ani kuvvetli rüzgarlar ve dolu eşliğinde orta ila şiddetli yağış beklendiği kaydedildi. Umman Umman Meteoroloji Dairesi, bugün bulutluluğun artacağını, yer yer gök gürültülü yağışlar, ani sel riski ve güçlü aşağı yönlü rüzgarlar görülebileceğini açıkladı. Bu hava koşullarının yarın ve cumartesi de devam etmesi bekleniyor. Kuveyt Kuveyt Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağış, saatte 55 kilometreyi aşabilecek kuvvetli rüzgarlar, 6 fiti aşan deniz dalgaları ve sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma beklendiğini duyurdu. Bahreyn! Bahreyn Meteoroloji Dairesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, geceleri havanın istikrarlı ve nispeten serin olacağını, bugün ise yağmur ihtimalinin yeniden artacağını bildirdi. BAE! BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin bazı bölgelerinde tozlu hava beklendiğini, özellikle Al-Mektum Uluslararası Havalimanı çevresinde yatay görüş mesafesinin 1500 metrenin altına düşebileceğini açıkladı.