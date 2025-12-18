Suudi Arabistan, Fas, BAE, Mısır, Irak... Çok kısa bir zamanda olumsuz hava koşulları etkili olacak

  • İSTANBUL
Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Irak, Filistin, Katar, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Tunus ve Cezayir’de meteoroloji kurumları soğuk hava dalgası ile ilgili resmi açıklamlar yaptı. Olumsuz hava koşulları etkili olacak ortaya çıktı.

Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Irak, Filistin, Katar, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Tunus ve Cezayir’de meteoroloji kurumları, soğuk hava dalgasına ile ilgili resmi açıklamalar yaptı. Çok kısa zaman içinde olumsuz hava koşulları etkili olacağı ortaya çıktı.

Filistin! Gazze Şeridi Sivil Savunması, iki yıldır süren İsrail saldırılarının yol açtığı insani koşullar nedeniyle, barınak ve ısınma eksikliğinin çocukların hayatını tehdit ettiği şiddetli bir soğuk hava dalgası konusunda uyarıda bulundu. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, gece saatlerinde sıcaklıkların ciddi şekilde düştüğünü belirterek, “Barınak ve ısıtma imkânlarının yokluğu, dondurucu soğuğu özellikle küçük çocuklar için hayati bir tehdit haline getiriyor.” dedi. Basal, “Gazze’de yaşananlar gerçek bir insani felakettir. Soğuk onları almadan önce Gazze’nin çocuklarını kurtarın.” ifadelerini kullandı. Gazze’de yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinli, evlerinin yıkılması ve zorla yerlerinden edilmeleri nedeniyle son derece zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Battaniye ve ısınma malzemelerinde ciddi eksiklik yaşanırken, kış şartlarının ağırlaşmasıyla insani durum daha da kötüleşiyor. Aralık ayında etkili olan fırtınalar ve soğuk hava nedeniyle, aralarında dört çocuğun da bulunduğu 17 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil Savunma verilerine göre, 17 ev çökerken, İsrail saldırıları sonucu evleri yıkılanların barındığı alanların yaklaşık yüzde 90’ı sular altında kaldı. Aynı kaynaklar, 17’den fazla konut binasının tamamen yıkıldığını, 90’dan fazla binada ise ciddi kısmi çökmeler meydana geldiğini ve bunun binlerce kişinin hayatını doğrudan tehdit ettiğini bildirdi. Bu durum, İsrail’in 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması ve insani yardım protokolü kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesiyle eş zamanlı olarak yaşanıyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisine göre, bu yükümlülükler arasında barınma malzemeleri ile 300 bin çadır ve mobil evin teslimi de bulunuyor.

Suudi Arabistan! Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklıklarda keskin düşüş beklendiğini belirterek, vatandaşları resmi güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı. Merkez, bugünden itibaren Tebuk ve Hail bölgelerinde kar yağışı ihtimalinin izlendiğini, sıcaklıkların donma noktasının altına düşebileceğini bildirdi. Ayrıca bugün ve yarın ülkenin çeşitli bölgelerinde toz ve kum taşıyan kuvvetli rüzgarlar ile dalga yüksekliği iki metreyi aşan deniz koşullarının görülebileceği uyarısı yapıldı. Riyad ve Doğu Bölgesi başta olmak üzere bazı bölgeler için şiddetli gök gürültülü fırtına ve dolu beklentisiyle kırmızı (şiddetli) ve turuncu (orta) düzeyde uyarılar yayımlandı. Katar! Katar Meteoroloji Dairesi, yarın sabaha kadar yağış ihtimalinin yeniden artacağını belirtti. Açıklamada, zaman zaman gök gürültülü fırtınalar, ani kuvvetli rüzgarlar ve dolu eşliğinde orta ila şiddetli yağış beklendiği kaydedildi. Umman Umman Meteoroloji Dairesi, bugün bulutluluğun artacağını, yer yer gök gürültülü yağışlar, ani sel riski ve güçlü aşağı yönlü rüzgarlar görülebileceğini açıkladı. Bu hava koşullarının yarın ve cumartesi de devam etmesi bekleniyor. Kuveyt Kuveyt Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağış, saatte 55 kilometreyi aşabilecek kuvvetli rüzgarlar, 6 fiti aşan deniz dalgaları ve sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma beklendiğini duyurdu. Bahreyn! Bahreyn Meteoroloji Dairesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, geceleri havanın istikrarlı ve nispeten serin olacağını, bugün ise yağmur ihtimalinin yeniden artacağını bildirdi. BAE! BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin bazı bölgelerinde tozlu hava beklendiğini, özellikle Al-Mektum Uluslararası Havalimanı çevresinde yatay görüş mesafesinin 1500 metrenin altına düşebileceğini açıkladı.

Irak! Irak resmi haber ajansı INA’ya göre, Meteoroloji Kurumu önümüzdeki günlerde yağmur ve sis beklendiğini duyurdu. Irak genelinde 9 Aralık'ta başlayan ve günlerce aralıksız süren şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle biri çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. Mısır! Mısır Meteoroloji Kurumu, kuzeydoğu kıyı kesimlerinde bulutluluğun süreceğini, yağışın yer yer etkili olabileceğini ve bu sabah yoğun sis oluşma ihtimali bulunduğunu bildirdi. Tunus! Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin büyük bölümünde havanın parçalı bulutlu olacağını, orta ve güney kesimlerin batı bölgelerinde ise yer yer yağmur görülebileceğini açıkladı. Denizin dalgalı ila çok dalgalı olması bekleniyor. Cezayir Cezayir Ulusal Meteoroloji Ofisi, bugün için yağmur ve gök gürültülü fırtına uyarısı yaptı. Fas Fas Meteoroloji Servisi, ülkede dolu ve şiddetli rüzgarlarla birlikte gök gürültülü fırtınaların etkili olduğunu, 1500 metre ve üzeri rakımlarda kar yağışı ve soğuk havanın görüldüğünü bildirdi. Servis, daha önce salı, çarşamba ve bugün için saatte 100 kilometreyi aşan rüzgarlarla birlikte derin bir alçak basınç sistemi nedeniyle özellikle kıyı bölgelerinde dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere çıkacağı uyarısında bulunmuştu. Birkaç gün önce Fas’ın Atlantik kıyısındaki Asfi kentinde etkili olan sel ve şiddetli yağışlar sonucu 37 kişi hayatını kaybetmişti.

