Suudi Arabistan, Fas, BAE, Mısır, Irak... Çok kısa bir zamanda olumsuz hava koşulları etkili olacak

Filistin! Gazze Şeridi Sivil Savunması, iki yıldır süren İsrail saldırılarının yol açtığı insani koşullar nedeniyle, barınak ve ısınma eksikliğinin çocukların hayatını tehdit ettiği şiddetli bir soğuk hava dalgası konusunda uyarıda bulundu. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, gece saatlerinde sıcaklıkların ciddi şekilde düştüğünü belirterek, “Barınak ve ısıtma imkânlarının yokluğu, dondurucu soğuğu özellikle küçük çocuklar için hayati bir tehdit haline getiriyor.” dedi. Basal, “Gazze’de yaşananlar gerçek bir insani felakettir. Soğuk onları almadan önce Gazze’nin çocuklarını kurtarın.” ifadelerini kullandı. Gazze’de yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinli, evlerinin yıkılması ve zorla yerlerinden edilmeleri nedeniyle son derece zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Battaniye ve ısınma malzemelerinde ciddi eksiklik yaşanırken, kış şartlarının ağırlaşmasıyla insani durum daha da kötüleşiyor. Aralık ayında etkili olan fırtınalar ve soğuk hava nedeniyle, aralarında dört çocuğun da bulunduğu 17 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil Savunma verilerine göre, 17 ev çökerken, İsrail saldırıları sonucu evleri yıkılanların barındığı alanların yaklaşık yüzde 90’ı sular altında kaldı. Aynı kaynaklar, 17’den fazla konut binasının tamamen yıkıldığını, 90’dan fazla binada ise ciddi kısmi çökmeler meydana geldiğini ve bunun binlerce kişinin hayatını doğrudan tehdit ettiğini bildirdi. Bu durum, İsrail’in 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması ve insani yardım protokolü kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesiyle eş zamanlı olarak yaşanıyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisine göre, bu yükümlülükler arasında barınma malzemeleri ile 300 bin çadır ve mobil evin teslimi de bulunuyor.