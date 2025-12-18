AA Giriş Tarihi: Acının şehri Gazze'den bu kez güzel haber geldi
Terör devleti İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'den bu kez güzel haber geldi.
Gazze'de toplu düğün töreni düzenlendi.
203 DAMAT VE GELİN DÜNYAEVİNE GİRDİ -
Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Zawayda bölgesinde, Türk Ribat Derneği tarafından düzenlenen toplu düğün töreninde 203 damat ve 203 gelin dünyaevine girdi.
Savaş ve abluka koşullarına rağmen gerçekleştirilen törene, çok sayıda Filistinli katıldı.
Törende duygusal anlar yaşandı.
