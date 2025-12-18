  • İSTANBUL
Acının şehri Gazze'den bu kez güzel haber geldi

AA Giriş Tarihi:
Acının şehri Gazze'den bu kez güzel haber geldi

Terör devleti İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'den bu kez güzel haber geldi.

Foto - Acının şehri Gazze'den bu kez güzel haber geldi

Gazze'de toplu düğün töreni düzenlendi.

Foto - Acının şehri Gazze'den bu kez güzel haber geldi

203 DAMAT VE GELİN DÜNYAEVİNE GİRDİ -

Foto - Acının şehri Gazze'den bu kez güzel haber geldi

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Zawayda bölgesinde, Türk Ribat Derneği tarafından düzenlenen toplu düğün töreninde 203 damat ve 203 gelin dünyaevine girdi.

Foto - Acının şehri Gazze'den bu kez güzel haber geldi

Savaş ve abluka koşullarına rağmen gerçekleştirilen törene, çok sayıda Filistinli katıldı.

Foto - Acının şehri Gazze'den bu kez güzel haber geldi

Törende duygusal anlar yaşandı.

