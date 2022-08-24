Karıncanın yaptığını gören vatandaş şok oldu! Yok böyle bir olay

Mahmut Çetinkaya, karıncayı görünce şaşırdığını söyleyerek, “Spor amaçlı yürüyüş yaparken baktım çekirge yerde. Daha yeni ölmüş. Ama sırt üstü duruyor bir şey çekiyor. Çekenin ilk ne olduğunu göremedim. Herhalde birkaç tane karınca çekiyor sandım. Yaklaşıp baktığımda tek bir karınca çekiyordu, hayretler içinde kaldım. Küçük bir karıncanın bu kadar büyük bir çekirgeyi nasıl çektiğini hayretler içinde seyredip kısa bir video çektim. Yolda yürürken karıncaların sürekli evlerine bir şeyler götürdüklerine şahit oluyordum. Normalde buğday tanesi götürmeye çalışıyorlardı ama. Çok şaşırdım. Bu karınca nasıl oluyor da 50-100 kat ağırlığı çekebiliyor, bizler neden onun kadar değiliz” şeklinde konuştu.