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Karıncanın yaptığını gören vatandaş şok oldu! Yok böyle bir olay

2022-08-24 10:30:13
Karıncanın yaptığını gören vatandaş şok oldu! Yok böyle bir olay

Sivas'ta yürüyüş yapan bir vatandaş telefonunun kamerası ile akıllara durgunluk veren bir olaya şahitlik etti.

#1
Foto - Karıncanın yaptığını gören vatandaş şok oldu! Yok böyle bir olay

Sivas kent merkezinde yaşayan Mahmut Çetinkaya tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler herkesi hayrete düşürdü.

#2
Foto - Karıncanın yaptığını gören vatandaş şok oldu! Yok böyle bir olay

Çetinkaya spor amaçlı yaptığı yürüyüş sırasında yerde hareket eden bir çekirge gördü. Çekirgeyi yakından inceleyen Çetinkaya, şaşkınlığı gizleyemedi.

#3
Foto - Karıncanın yaptığını gören vatandaş şok oldu! Yok böyle bir olay

Hemen cep telefonuna sarılan Çetinkaya, o anları kayda aldı.

#4
Foto - Karıncanın yaptığını gören vatandaş şok oldu! Yok böyle bir olay

Görüntülerde tek bir karıncanın kendisine oldukça büyük ve ağır olan çekirgeyi tek başına götürdüğü görüldü. Görenleri şaşkına çeviren karınca azmiyle hayran bıraktı. Öte yandan bir karıncanın kendi ağırlığının 50 katını kolaylıkla kaldırabildiği biliniyor.

#5
Foto - Karıncanın yaptığını gören vatandaş şok oldu! Yok böyle bir olay

Mahmut Çetinkaya, karıncayı görünce şaşırdığını söyleyerek, “Spor amaçlı yürüyüş yaparken baktım çekirge yerde. Daha yeni ölmüş. Ama sırt üstü duruyor bir şey çekiyor. Çekenin ilk ne olduğunu göremedim. Herhalde birkaç tane karınca çekiyor sandım. Yaklaşıp baktığımda tek bir karınca çekiyordu, hayretler içinde kaldım. Küçük bir karıncanın bu kadar büyük bir çekirgeyi nasıl çektiğini hayretler içinde seyredip kısa bir video çektim. Yolda yürürken karıncaların sürekli evlerine bir şeyler götürdüklerine şahit oluyordum. Normalde buğday tanesi götürmeye çalışıyorlardı ama. Çok şaşırdım. Bu karınca nasıl oluyor da 50-100 kat ağırlığı çekebiliyor, bizler neden onun kadar değiliz” şeklinde konuştu.

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