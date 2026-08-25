Şükürler olsun: O ilimizde zengin su kaynağına ulaşıldı

"Gazibeyli köyümüzde Kırıkkale İl Özel İdaresi tarafından planlanan ve yürütülen sondaj çalışması sonucunda çok şükür bereketli ve temiz suyumuz çıkmıştır. Uzun zamandır su hasreti çeken kıymetli köylülerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Çalışmaların başından sonuna kadar sahada alın teri döken ekiplerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimize ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İlçemizin ve köylerimizin her türlü altyapı ihtiyacını çözüme kavuşturmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."