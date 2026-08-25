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Şükürler olsun: O ilimizde zengin su kaynağına ulaşıldı

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Şükürler olsun: O ilimizde zengin su kaynağına ulaşıldı

Sıcak havalardan dolayı baş gösteren kuraklığın ardından yapılan sondaj çalışmalarından müjdeli haber geldi. Zengin su kaynağına ulaşıldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Şükürler olsun: O ilimizde zengin su kaynağına ulaşıldı

Haberkale'de yer alan habere göre, Kırıkkale genelinde kırsal kalkınmayı desteklemek ve köylerin temel altyapı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Kırıkkale İl Özel İdaresi, Keskin ilçesine bağlı Gazibeyli Köyü'nde önemli bir çalışmaya imza attı.

#2
Foto - Şükürler olsun: O ilimizde zengin su kaynağına ulaşıldı

Özellikle yaz aylarında yaşanan kuraklık ve yetersiz su kaynakları nedeniyle mağduriyet yaşayan köy sakinlerinin talepleri doğrultusunda harekete geçen İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede kapsamlı jeolojik etüt ve zemin tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan teknik analizlerin ardından en verimli su damarının bulunduğu noktada ağır iş makineleri ve modern sondaj kuleleriyle derin kuyu açma mesaisi başlatıldı.

#3
Foto - Şükürler olsun: O ilimizde zengin su kaynağına ulaşıldı

Sondaj makinelerinin aralıksız çalışması sonucu hedeflenen derinliğe inildiğinde yer altından yüksek debili, berrak ve içilebilir kalitede su fışkırdı.

#4
Foto - Şükürler olsun: O ilimizde zengin su kaynağına ulaşıldı

Günlerdir süren heyecanlı bekleyişin ardından tazyikle yüzeye ulaşan su, hem içme suyu sıkıntısı çeken hem de tarımsal ve hayvansal faaliyetlerinde zorluk yaşayan köy halkı arasında bayram havası estirdi. Uzman ekiplerce suyun sertlik, mineral ve debi analizlerinin yapılmasının ardından, yeni su kaynağının köyün mevcut içme suyu şebekesine ve depolara entegre edilmesi için isale hattı çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.

#5
Foto - Şükürler olsun: O ilimizde zengin su kaynağına ulaşıldı

Sondaj alanına giderek çalışmaları sahada bizzat takip eden ve suyun yüzeye çıkış anına tanıklık eden Keskin İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk İçkedal, müjdeli haberi kamuoyuyla paylaştı. Köyün kronikleşen su sorununun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İçkedal, şu ifadelere yer verdi:

#6
Foto - Şükürler olsun: O ilimizde zengin su kaynağına ulaşıldı

"Gazibeyli köyümüzde Kırıkkale İl Özel İdaresi tarafından planlanan ve yürütülen sondaj çalışması sonucunda çok şükür bereketli ve temiz suyumuz çıkmıştır. Uzun zamandır su hasreti çeken kıymetli köylülerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Çalışmaların başından sonuna kadar sahada alın teri döken ekiplerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimize ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İlçemizin ve köylerimizin her türlü altyapı ihtiyacını çözüme kavuşturmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

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