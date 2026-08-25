Kırklareli'ndeki petrol sondajından beklemediğimiz haber geldi: Umutlar bir anda sarsıldı
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ediyor. Kırklareli'nde yapılan sondaj çalışmalarından beklemediğimiz haber geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ediyor. Kırklareli'nde yapılan sondaj çalışmalarından beklemediğimiz haber geldi.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Kırklareli il sınırları dahilinde sahip olduğu AR/TPO/K/F18-a1, a2 pafta numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 7 Ağustos 2026 tarihinde sona erdi.
Yapılan duyurunun ardından arama çaışmalarında herhangi bir rezerve rastlanılmadığı ortaya çıkmış oldu.
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 22'nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince, TPAO'nun ruhsat kapsamında üstlendiği mükellefiyetlerini yerine getirmeden zarar gören taraflar varsa, maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın şirketin teminatından karşılanması mümkün.
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 26'ncı maddesi uyarınca, bu haktan yararlanmak isteyen ilgililerin ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında yetkili mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) müracaat etmesi gerekiyor.
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