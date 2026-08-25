Trump'tan hezimet çırpınışları! İran ordusu üzerinden yalan rüzgarı estirmeye kalkıştı!
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı asılsız paylaşımla İran'a yönelik algı ve manipülasyon operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı asılsız paylaşımla İran'a yönelik algı ve manipülasyon operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun maaş ödemesi yapamadığını öne sürerek ülkede protestocuların ‘daha önce görülmemiş düzeyde’ öldürüldüğünü iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın ordusunun büyük kısmına maaş ödemediğini ileri sürdü.
Trump, “Çöküş sürecindeki İran İslam Cumhuriyeti, aynı zamanda, protestocuları protesto etmedikleri anlarda bile daha önce görülmemiş düzeyde öldürmektedir.
Bu, korkunç boyutlarda bir insani krizdir ve hemen durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.
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