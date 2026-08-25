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Trump'tan hezimet çırpınışları! İran ordusu üzerinden yalan rüzgarı estirmeye kalkıştı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump'tan hezimet çırpınışları! İran ordusu üzerinden yalan rüzgarı estirmeye kalkıştı!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı asılsız paylaşımla İran'a yönelik algı ve manipülasyon operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

#1
Foto - Trump'tan hezimet çırpınışları! İran ordusu üzerinden yalan rüzgarı estirmeye kalkıştı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun maaş ödemesi yapamadığını öne sürerek ülkede protestocuların ‘daha önce görülmemiş düzeyde’ öldürüldüğünü iddia etti.

#2
Foto - Trump'tan hezimet çırpınışları! İran ordusu üzerinden yalan rüzgarı estirmeye kalkıştı!

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın ordusunun büyük kısmına maaş ödemediğini ileri sürdü.

#3
Foto - Trump'tan hezimet çırpınışları! İran ordusu üzerinden yalan rüzgarı estirmeye kalkıştı!

Trump, “Çöküş sürecindeki İran İslam Cumhuriyeti, aynı zamanda, protestocuları protesto etmedikleri anlarda bile daha önce görülmemiş düzeyde öldürmektedir.

#4
Foto - Trump'tan hezimet çırpınışları! İran ordusu üzerinden yalan rüzgarı estirmeye kalkıştı!

Bu, korkunç boyutlarda bir insani krizdir ve hemen durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Trump'tan hezimet çırpınışları! İran ordusu üzerinden yalan rüzgarı estirmeye kalkıştı!

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