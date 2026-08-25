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İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları

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İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları

Emperyalist haçlıların ‘böl parçala yönet’ stratejisi ile savaş açıp on yıllarca sürecek iç çatışmaların fitilini ateşlediği ülkelerden biri olan petrol zengini Libya'da halk günlerini petrol kuyruklarında geçiriyor. Afrika'nın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülkesi Libya’da petrol tesislerine yönelik saldırılar ve elektrik kesintileri nedeniyle yakıt istasyonlarında kilometrelerce araç ve insan kuyrukları oluşuyor.

#1
Foto - İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları

Libya'nın batısındaki Zaviye kentinde silahlı grupların son dönemde yoğunlaşan çatışmaları ve petrol tesislerine yönelik insansız hava araçları ile yapılan kamikaze saldırılar, bölgedeki petrol rafinerilerinde çeşitli aksaklıkları da beraberinde getirdi.

#2
Foto - İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları

Libya Ulusal Petrol Kurumu, olayların durulmasının ardından Zaviye'deki petrol tesislerinde üretimin yeniden başladığı, vatandaşların yakıt istasyonlarında kuyruklar oluşturmasını gerektirecek bir durumun olmadığı yönünde açıklamalar yapsa da yaklaşık 10 gündür yakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyor.

#3
Foto - İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları

Yakıt istasyonlarındaki kuyrukları, yaklaşık 3 aydır ülkede 4 ila 10 saat arasında devam eden günlük elektrik kesintileri de artırdı. Elektrik kesintileri nedeniyle jeneratörün bulunmadığı yakıt istasyonları kesintiler sırasında hizmet veremezken hizmet veren istasyonlarda yakıt bekleyen araç sayısı arttı.

#4
Foto - İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları

Yakıt istasyonlarındaki izdihamı jeneratörleri için bidonlarla benzin almak için bekleyen Libyalılar da artırdı. Trablus'un 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinden başkente aracının benzin deposunu doldurmak için gelen Yusuf Ali, yakıt krizinin tam olarak nedenini bilmediğini ancak krize elektrik kesintileri ve iç piyasaya yönelik petrol arzındaki aksaklıkların kuyrukların sebebi olabileceğini söyledi.

#5
Foto - İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları

Başkentteki bir yakıt istasyonunda uzun süredir kuyrukta bekleyen Ali, "Bir buçuk saattir burada bekliyorum. Ve bulunduğum şehir Zintan'da hiç benzin yok. Buraya yakıt almak, arabanın deposunu doldurmak ve eve bir bidon benzin götürmek için geldim." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları

Yakıt krizinin yalnız Trablus'ta değil ülke genelinde yaşandığını söyleyen Ali, Zintan'da benzin bulunmadığını ve yaklaşık 10 gündür bu sorunun devam ettiğini aktardı. Ali, mazot teminininde de büyük kriz yaşandığını belirterek şunları kaydetti: "Tek sorun yakıt kaçakçılığı değil. Dizelin litresi 9 dinara kadar dayandı. Deposunun dörtte üçü dolu olanlar bile fullemek için kuyruğa giriyor. İnsanlar arasında bir tür panik var. Benzini olanlar kuyrukta beklememeli, kriz biraz hafifleyip işler sakinleşene kadar bir iki gün daha kullanmalı."

#7
Foto - İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları

Dizel bulmakta güçlük çekildiğini kaydeden Ali, büyük jeneratörler dizel ile çalıştığı için yakıt krizinin hastaneleri ve sağlık sistemini de olumsuz etkilediğini ifade etti. Hükümetin de çözüm için elinden bir şey gelmediğini söyleyen Ali, "Yetkililer sorunu çözmeye güç yetiremiyor, onlar başka bir dünyada vatandaş başka bir dünyada. Allah bu halka bir çıkış kapısı açacaktır." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları

Yakıt kuyruğundaki Vecdi Abdullah Hayali de ülkede sık sık yakıt krizi yaşandığını, bu krizin ilk olmadığını söyledi. Kuyrukta 2 saattir sıranın gelmesini beklediğini belirten Hayali, "Asıl sebep elektrik kesintisi. Bazı yakıt istasyonlarında jeneratör bile yok. Peki jeneratörlerle nereye kadar? Umarım devlet bu konulara bir çözüm bulur, çünkü durumun bu şekilde devam etmesi makul değil." dedi.

#9
Foto - İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları

Hayali, yetkililerin insanların durumunu önemsemelerini beklediklerini ve sorunu bir an önce çözüme kavuşturmalarını umduklarını söyledi. "Keşke bizim için elektrik, su, benzin krizini çözseler. Vatandaş yoruldu." diyen Hayali, önceki gün kuyrukların biraz azaldığını ancak bugün yeniden istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluştuğunu ifade etti.

#10
Foto - İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları

Hayali, krizin derinleşmesinde insanlardaki panik havasının da etkili olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: "Mesela dün arabasındaki bir kişinin videosunu yayınlamışlar. Facebook'ta yemin ederim saymaya başladım, 40'a yakın bidon taşıyordu. Vallahi sosyal medyada göreceksiniz, 40'a yakın bidon! Bu başka bir kriz."

#11
Foto - İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları

Trablus sakinlerinden Eymen Osman ise elektrik kesintilerinin hayatı her açıdan etkilediği gibi yakıt krizini de derinleştirdiğini belirtti.

#12
Foto - İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları

İstasyonlardaki kuyrukların son 2 gündür daha da uzadığına dikkati çeken Osman, yetkililere sorunun çözümü için bir an önce adım atmaları çağrısında bulundu.

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