İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları

Yakıt krizinin yalnız Trablus'ta değil ülke genelinde yaşandığını söyleyen Ali, Zintan'da benzin bulunmadığını ve yaklaşık 10 gündür bu sorunun devam ettiğini aktardı. Ali, mazot teminininde de büyük kriz yaşandığını belirterek şunları kaydetti: "Tek sorun yakıt kaçakçılığı değil. Dizelin litresi 9 dinara kadar dayandı. Deposunun dörtte üçü dolu olanlar bile fullemek için kuyruğa giriyor. İnsanlar arasında bir tür panik var. Benzini olanlar kuyrukta beklememeli, kriz biraz hafifleyip işler sakinleşene kadar bir iki gün daha kullanmalı."