İşte emperyalistlerin kardeş coğrafyaları getirdiği nokta! Petrol zengini ülkede petrol kuyrukları
Emperyalist haçlıların ‘böl parçala yönet’ stratejisi ile savaş açıp on yıllarca sürecek iç çatışmaların fitilini ateşlediği ülkelerden biri olan petrol zengini Libya'da halk günlerini petrol kuyruklarında geçiriyor. Afrika'nın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülkesi Libya’da petrol tesislerine yönelik saldırılar ve elektrik kesintileri nedeniyle yakıt istasyonlarında kilometrelerce araç ve insan kuyrukları oluşuyor.