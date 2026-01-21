  • İSTANBUL
Kardan tünelde yaşam savaşı
IHA Giriş Tarihi:

Kardan tünelde yaşam savaşı

Van’ın Çatak ilçesinde kar altında kalan ev ve ahırlara vatandaşlar açtıkları kardan tünellerden geçerek gidiyor.

#1
Foto - Kardan tünelde yaşam savaşı

Çatak’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı durma noktasına getirdi. İlçeye bağlı köylerde kar kalınlığı metreleri aşarken, tek katlı evler tamamen kar altında kaldı.

#2
Foto - Kardan tünelde yaşam savaşı

Karın boyu aşmasıyla birlikte evlere girişler, vatandaşların kendi imkânlarıyla açtığı kar tünelleriyle sağlanıyor.

#3
Foto - Kardan tünelde yaşam savaşı

Çatak ilçe merkezine bağlı Elmacı köyünde yaşayan Reyhan Tuci, yoğun kar nedeniyle evine ve ahırına ulaşabilmek için kazarak açtıkları tünelleri kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

#4
Foto - Kardan tünelde yaşam savaşı

Hayvanlarına yem taşımak için kar tünelinden geçerek ahıra ulaştıklarını belirten Tuci, yaşadıkları zorluklara rağmen hayvancılığı sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

#5
Foto - Kardan tünelde yaşam savaşı

Bölgede kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Çatak belediye ekipleri de yollarını açık tutmak için 7/24 çalışmaya devam ediyor.

