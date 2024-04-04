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Dünya
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Karayolu çöktü, 1600 kişi mahsur kaldı

2024-04-04 09:34:30
Karayolu çöktü, 1600 kişi mahsur kaldı

California'da, Big Sur kıyı şeridindeki Rocky Creek Köprüsü üzerindeki 1. Karayolu çöktü.

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#1
Foto - Karayolu çöktü, 1600 kişi mahsur kaldı

ABD'nin California eyaletinde Big Sur kıyı şeridindeki Rocky Creek Köprüsü üzerindeki 1. Karayolu çöktü. Okyanus tarafında gerçekleşen çökmenin ardından olay yerine gelen ekipler yol onarım çalışması havadan görüntülendi.

#2
Foto - Karayolu çöktü, 1600 kişi mahsur kaldı

Geçtiğimiz hafta sonu otoyoldan büyük bir parça okyanusa düştü. Olayla birlikte yol kullanıma kapatıldı.

#3
Foto - Karayolu çöktü, 1600 kişi mahsur kaldı

Böylece bölgede bulunan 1600 kişi mahsur kaldı. Günlerdir devam eden çalışmalara bu kez yağış engeli geldi.

#4
Foto - Karayolu çöktü, 1600 kişi mahsur kaldı

Mahsur kalan kişilerin ulaşımları polis eşliğinde yerel saatle 08.00-16.00 arasında kontrollü olarak sağlanıyor.

#5
Foto - Karayolu çöktü, 1600 kişi mahsur kaldı

Karayolunun eski haline gelmesi için hummalı bir çalışma yapılırken birkaç gün boyunca sağanak yağışı etkili olacağı ve bu sebeple çalışmalara ara verileceği yetkililerce açıklandı.

#6
Foto - Karayolu çöktü, 1600 kişi mahsur kaldı

Aynı şekilde yağış boyunca kontrollü araç geçişlerinin de yapılamayacağı duyuruldu.

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