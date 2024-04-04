2024-04-04 09:34:30 Karayolu çöktü, 1600 kişi mahsur kaldı
California'da, Big Sur kıyı şeridindeki Rocky Creek Köprüsü üzerindeki 1. Karayolu çöktü.
California'da, Big Sur kıyı şeridindeki Rocky Creek Köprüsü üzerindeki 1. Karayolu çöktü.
ABD'nin California eyaletinde Big Sur kıyı şeridindeki Rocky Creek Köprüsü üzerindeki 1. Karayolu çöktü. Okyanus tarafında gerçekleşen çökmenin ardından olay yerine gelen ekipler yol onarım çalışması havadan görüntülendi.
Geçtiğimiz hafta sonu otoyoldan büyük bir parça okyanusa düştü. Olayla birlikte yol kullanıma kapatıldı.
Böylece bölgede bulunan 1600 kişi mahsur kaldı. Günlerdir devam eden çalışmalara bu kez yağış engeli geldi.
Mahsur kalan kişilerin ulaşımları polis eşliğinde yerel saatle 08.00-16.00 arasında kontrollü olarak sağlanıyor.
Karayolunun eski haline gelmesi için hummalı bir çalışma yapılırken birkaç gün boyunca sağanak yağışı etkili olacağı ve bu sebeple çalışmalara ara verileceği yetkililerce açıklandı.
Aynı şekilde yağış boyunca kontrollü araç geçişlerinin de yapılamayacağı duyuruldu.
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