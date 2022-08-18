Karayollarında yeni dönem! Trafikte bunu yapmayan yandı

SERVİSLERDE ERTELENDİ İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2017 yılında yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin geçici bazı maddelerinin uygulamasını 5 Ağustos’ta yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle ertelemişti. Böylece model yılı 2015 ve öncesi olanlar için 2026 yılına kadar aranmayacak hükümler arasında, “Her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurma; her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler kurma; tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu” yer alıyordu. Söz konusu bu kuralların yürürlüğü 2016 model servis araçları için 2025; 2017 model araçlar içinse 1 Temmuz 2024 tarihine kadar ertelendi.