2022-08-18 09:51:41 Karayollarında yeni dönem! Trafikte bunu yapmayan yandı
Trafikte hem taşıtlara hem yolculara yeni kurallar geldi. Olası sert frenlerde, kazalarda bebek ve çocukların anne kucağından fırlamasına karşı minibüs, otobüs ve taksilerde “çocuk bağlama sistemleri” zorunlu oldu. Otobüs ve minibüslerde tüm yolcular emniyet kemeri takmadan harekete izin verilmeyecek. Kemer takmayan yolcular polise bildirilecek. Gece motosiklet, bisiklet ve scooter kullanırken ‘reflektif yelek’ giyilecek.