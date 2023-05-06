Karate Şampiyonasında skandal hakem kararı

“İnanç özgürlüğünü ve sporcu sağlığını koruyacak adımlar atılmalı” Benzer hak gasplarının yaşanmaması için gerekli adımlarım bir an önce atılması gerektiğini savunan Arsu, şunları kaydetti: “Kızım boynu açık hicab takması için uzun süre ikna edilmeye çalışılmış ve kızım bunu kabul etmediği için tatamiyi terk etmek zorunda kalmıştır. Kızım ve başka sporcuların mağdur olmaması için Türkiye Karate Federasyonu gerekli kurum kararları ile Türkiye içerisindeki ulusal ya da özel tüm müsabakalarda hem inanca hem de sporcu sağlığına zarar vermeyecek şekilde düzenlemeleri hayata geçirmelidir. WKF nezdinde, Türkiye’de inanç özgürlüğünü ve sporcu sağlığını koruyacak şekilde girişimler Türkiye Karate Federasyonu tarafından başlatılmalıdır. Evladımın yaşamış olduğu hak ve özgürlük kayıplarının telafisi için sorumluların cezalandırılmasını, kızıma psikolojik, maddi ve manevi olarak verilen zarara telafi istiyorum.” Melike Yaren Arsu: “Spor yapmaktan vazgeçmeyeceğim” Yaşadıklarına rağmen spordan vazgeçmeyeceğini ifade eden Melike Yaren Arsu ise, “Denizli’de düzenlenen Minikler Türkiye Karate Şampiyonası’nda oynadığım ilk maçımı kazandım. İkinci maç öncesi boynumu açmamı istediler ama kabul etmedim. Bu şekilde maçlara devam etmeme izin vermedikleri için şampiyonadan çekişmek zorunda kaldım. İki senedir kahverengi kuşağa sahip olabilmek için çok büyük çaba sarf ettim. Bu spordan vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.