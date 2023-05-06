Karate Şampiyonasında skandal hakem kararı

Atakan Arsu: “Kızımın spor yapma hakkı elinden alındı” Kızının spor yapma hakkı elinden alındığını iddia eden baba Atakan Arsu, bugüne kadar aynı kıyafetle herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Arsu, “26 Nisan 2023 tarihinde müsabaka tartım işlemleri için gerekli işlemler antrenörü İsmail Yılgın tarafından takip edilerek tamamlanmış ve müsabakalar için kategorisi belirlenmiştir. 27 Nisan 2023 saat 09.00 civarında turnuvanın ilk müsabakasını kazanarak, ikinci müsabakaya çıkmaya hak kazanmıştır. 27 Nisan 2023 saat 09.30 civarında sırada 1. Tatami Şef Hakemi Şeyhmuz Baybora tarafından ikinci müsabakası başlatılacağı sırada Merkez Hakem Kurulu üyesi olduğunu öğrenebildiğimiz Uğur Kobaş tarafından hakem uyarılarak kızımın boynu açık bone takması aksi taktirde müsabakayı başlatamayacağı yönünde uyarılmıştır. Şef hakem, ilk maçında ve daha önceki turnuvalarda kızımın saçı ve boynu kapalı olacak şekilde yarıştığını belirmesine rağmen Uğur Kobaş tarafından müsabakaya çıkarmama kararı ısrarla uygulatılmıştır. Antrenörümüz ve rakibi olan sporcunun antrenörü diğer iki hakemin yanı sıra Merkez Hakem Kurulu’ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Akif Gürbüz’e itiraz etmesine rağmen, kızıma boynunu açması ya da müsabakadan çekilmesi yönünde baskı yapılmıştır. Kızım boynunu açmama yönünde karar alması sonrası, spor yapma hakkı elinden alınmıştır” dedi.